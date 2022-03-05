Расследования

Владелец магазина в Урюпинске осужден за организацию незаконной миграции

Расследования 05.03.2022 12:07
05.03.2022 12:07



Урюпинский городской суд признал виновными в организации незаконной миграции владельца магазина Саида Хакима Саида Гариба и его продавца Юлию Иванову. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Саид Хаким Саид Гариб приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ивановой назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Судом установлено, что владелец магазина предложил гражданке РФ Юлии Ивановой за денежное вознаграждение вступить в фиктивный брак с другим его подчиненным - гражданином Афганистана с целью незаконного получения документов, разрешающих пребывание на территории России. 
Для ускорения этой процедуры Саид Хаким Саид Гариб организовал изготовление подложной справки о беременности Ивановой, а последняя, в свою очередь, обязалась расторгнуть уже имеющиеся формальные брачные отношения с гражданином России, и за денежное вознаграждение заключить новый брак. В октябре 2017 года он был зарегистрирован. На основании этого гражданину Афганистана было выдано разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты сроком на три года. Саид Хаким Саид Гариб сообщил Ивановой о необходимости нахождения в фиктивном браке в течение трех лет, пока указанный иностранный гражданин не получит гражданство России в упрощенном порядке. За это Ивановой было выплачено денежное вознаграждение в сумме 51 000 рублей.
Расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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