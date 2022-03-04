В Волгоградской области перед 8 марта изменили расписание пригородных поездов





В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта движение пригородных поездов в Волгоградской области 6 марта будет организовано по расписанию рабочего дня, 7 и 8 марта - по расписанию выходного дня. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге.

В некоторые предпраздничные и праздничные дни будет изменен график движения отдельных пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:

- Волгоград-1 – Качалино и Качалино – Петров Вал (выводятся из графика 3 марта и назначаются на 5 марта);

- Петров Вал – Качалино и Качалино – Волгоград-1 (выводятся из графика 4 марта и назначаются на 6 марта);

- Волгоград-1 – Ложки и обратно (выводятся из графика 4 марта и назначаются на 5 марта);

- Арчеда – Алексиково (выводятся из графика 4 и 6 марта и назначаются на 5 и 8 марта);

- Алексиково – Урюпино и обратно, а также Алексиково – Арчеда (выводятся из графика 5 и 7 марта и назначаются на 6 и 9 марта);

- Качалино – Петров Вал и обратно (выводятся из графика 5 марта и назначаются на 8 марта);

- Волгоград-1 – Кривомузгинская и обратно (выводятся из графика 7 и 8 марта и назначаются на 4 марта).



