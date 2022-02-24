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Туманом и гололедицей встретит Волгоградская область последнюю пятницу зимы

Полезно знать 24.02.2022 18:28
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24.02.2022 18:28


Сильный туман и гололед прогнозируют синоптики в Волгоградской области предстоящей ночью и утром 25 февраля.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз  волгоградских синоптиков, ночь с 24 на 25 февраля выдастся достаточно безветренной. Порывы восточного и северо-восточного ветра не будут превышать по скорости 11 метров в секунду.

До утра температура воздуха в Волгоградской области будет колебаться от -3 до +2 градусов, местами при прояснении возможно до -8 градусов. Не исключают специалисты в отдельных районах небольшие и умеренные осадки в виде снега с дождем.

К обеду температура воздуха в Волгограде поднимется примерно до +5 градусов. В южных районах Волгоградской области ожидается до +10. При этом ветер будет достаточно крепкий - от 12 до 14 метров в секунду.

Днем 25 февраля осадков в регионе не предвидится.

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