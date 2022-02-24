Федеральные новости

Приостановлена работа 12 аэропортов юга России

Федеральные новости 24.02.2022 08:29
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24.02.2022 08:29


В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года  03.45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росавиации, ограничение действует до 03.45 мск  2 марта 2022 года.
Так, временно приостановлена  работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. 
Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. 

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