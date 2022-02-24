Приостановлена работа 12 аэропортов юга России





В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росавиации, ограничение действует до 03.45 мск 2 марта 2022 года.

Так, временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.



