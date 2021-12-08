Обидчивый волгоградец прострелил руку водителю каршеринга





Водитель каршеринга был ранен в результате стрельбы по арендованному автомобилю, произошедшей накануне вечером в Тракторозаводском районе Волгограда. Полиция задержала предполагаемого стрелка, следователи проводят юридическую квалификацию действий подозреваемого, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Стрельбе предшествовал словесный конфликт между двумя 28-летним и 30-летним водителями, которые не поделили один из перекрестков на улице Ополченской. По словам пострадавшего водителя каршерингового автомобиля Datsun, в ходе перепалки оппонент на машине Geely выхватил похожий на пистолет предмет и несколько раз выстрелил в его сторону. В результате было разбито боковое стекло, поврежден кузов, а водитель получил ранение кисти руки. Стрелок немедленно скрылся, а пострадавший вызвал полицию.





По полученным ориентировкам наряд отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду задержали подозреваемого. Он подтвердил словесный конфликт, однако категорически отрицал, что стрелял по чьей-либо машине. Однако полиция вскоре нашла выброшенный на обочину дороги пневматический пистолет, и под давлением доказательств задержанный сознался в содеянном.