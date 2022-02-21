«Ситиматик-Волгоград» проводит взыскание полутора миллиардов долгов с населения и бизнеса за вывоз отходов
Полезно знать 21.02.2022 18:45
0
21.02.2022 18:45
Специалисты «Ситиматик-Волгоград» продолжают работу по взысканию задолженности с физических и юридических лиц за коммунальную услугу «Обращение с ТКО», общая сумма которой на сегодняшний день составляет порядка полутора млрд. рублей. В Волгоградской области основная часть долга складывается из-за неплательщиков из числа физлиц - их задолженность превысила за 1 млрд. рублей.
Очередной этап активной досудебной работы регоператора с населением и предпринимателями коснется тех, кто уже более трех месяцев не платил за вывоз отходов и имеет задолженность от 500 рублей. Сначала эти потребители получат оповещение по нескольким каналам связи: звонки, смс-уведомления, по электронной почте, рассылка специальных долговых платежных документов, направление долговых уведомлений.
Среди физических лиц это порядка 204 тысяч лицевых счетов на сумму дебиторской задолженности более 870 млн рублей. Среди юридических – более 11 тысяч договоров на сумму порядка 325 млн рублей.
В случае неуплаты долгов после оповещения следующим этапом работы регоператора по взысканию станет уведомление о выдаче судебных приказов и постановлений о возбуждении исполнительного производства.
Во избежание неприятных последствий «Ситиматик-Волгоград» настоятельно рекомендует не игнорировать оповещения о необходимости погасить задолженность и оплатить ее в полном объеме.
Должников ждет неприятная процедура взыскания: уже в марте регоператор намерен обратиться в суды Волгоградской области с взысканием суммы задолженности, пени, штрафа в виде неустойки, а также понесенных судебных расходов.
Отметим, что только за прошлый год регоператор направил представителям бизнеса порядка 1911 исковых заявлений в арбитражный суд о взыскании просроченной задолженности. Сумма исков превышает 122 млн рублей. Более 1100 из этих исков уже рассмотрены и удовлетворены. Что касается физлиц, то по ним за прошлый год в суды подано более 50 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов и исков на сумму более 250 млн руб.
Региональный оператор индивидуально подходит к каждой ситуации и идет навстречу своим абонентам - возврат долга может осуществляться сразу или постепенно, в зависимости от возможностей должника. Для совместного решения вопроса о предоставлении рассрочки необходимо обратиться к специалистам регоператорапо телефонам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.
Напомним, что в настоящее время обслуживание клиентов в офисе «Ситиматик-Волгоград» на ул. Коммунистической, дом 40 производится по предварительной записи по телефону 8 (8442) 32-63-60. Также обязательным условием посещения является наличие QR-кода или справки об отрицательном ПЦР-тесте.
Реклама
«Запахло весной»: в Волгоградской области потеплеет до +1121.02.2022 20:22
Полезно знать 21.02.2022 20:22
Заметки астролога: рекомендации на 21-27 февраля 2022 года21.02.2022 07:41
Полезно знать 21.02.2022 07:41
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с тумана и ледяного дождя20.02.2022 19:27
Полезно знать 20.02.2022 19:27
Гидрометцентр предупредил об ураганном ветре с дождем в Волгоградской области19.02.2022 20:08
Полезно знать 19.02.2022 20:08
Дождливые выходные прогнозируют синоптики в Волгоградской области18.02.2022 19:19
Полезно знать 18.02.2022 19:19
На Семи ветрах в Волгограде на день отключат горячую воду и отопление18.02.2022 17:35
Полезно знать 18.02.2022 17:35
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской области16.02.2022 20:49
Полезно знать 16.02.2022 20:49
Ну и как он, Volkswagen Taos? Откровенный отзыв владельца16.02.2022 17:02
Полезно знать 16.02.2022 17:02
Эксперты выявили особенности рынка продажи коттеджей в Волгограде и Екатеринбурге16.02.2022 16:20
Полезно знать 16.02.2022 16:20
Всё, что нужно для счастья – это любовь и… немного «Наполеона»16.02.2022 14:21
Полезно знать 16.02.2022 14:21
«Ситиматик-Волгоград» оформил витрину в «Музее не мусора», посвященную бумаге16.02.2022 11:09
Полезно знать 16.02.2022 11:09
Туман и изморозь придут на смену солнечной погоде в Волгоградской области15.02.2022 20:44
Полезно знать 15.02.2022 20:44
Контакт-центр «Ситиматик-Волгоград» обработал более 220 тысяч обращений в 2021 году15.02.2022 10:31
Полезно знать 15.02.2022 10:31
«От минуса к плюсу»: температурные качели раскачивают Волгоградскую область14.02.2022 21:16
Полезно знать 14.02.2022 21:16
«Ситиматик-Волгоград» списал жителям региона пени на сумму порядка полутора миллиона рублей14.02.2022 17:49
Полезно знать 14.02.2022 17:49
Реклама