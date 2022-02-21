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«Ситиматик-Волгоград» проводит взыскание полутора миллиардов долгов с населения и бизнеса за вывоз отходов

Полезно знать 21.02.2022 18:45
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21.02.2022 18:45


Специалисты «Ситиматик-Волгоград» продолжают работу по взысканию задолженности с физических и юридических лиц за коммунальную услугу «Обращение с ТКО», общая сумма которой на сегодняшний день составляет порядка полутора млрд. рублей. В Волгоградской области основная часть долга складывается из-за неплательщиков из числа физлиц - их задолженность превысила за 1 млрд. рублей.
Очередной этап активной досудебной работы регоператора с населением и предпринимателями коснется тех, кто уже более трех месяцев не платил за вывоз отходов и имеет задолженность от 500 рублей. Сначала эти потребители получат оповещение по нескольким каналам связи: звонки, смс-уведомления, по электронной почте, рассылка специальных долговых платежных документов, направление долговых уведомлений.
Среди физических лиц это порядка 204 тысяч лицевых счетов на сумму дебиторской задолженности более 870 млн рублей. Среди юридических – более 11 тысяч договоров на сумму порядка 325 млн рублей. 
В случае неуплаты долгов после оповещения следующим этапом работы регоператора по взысканию станет уведомление о выдаче судебных приказов и постановлений о возбуждении исполнительного производства. 
Во избежание неприятных последствий «Ситиматик-Волгоград» настоятельно рекомендует не игнорировать оповещения о необходимости погасить задолженность и оплатить ее в полном объеме. 
Должников ждет неприятная процедура взыскания: уже в марте регоператор намерен обратиться в суды Волгоградской области с взысканием суммы задолженности, пени, штрафа в виде неустойки, а также понесенных судебных расходов.
Отметим, что только за прошлый год регоператор направил представителям бизнеса порядка 1911 исковых заявлений в арбитражный суд о взыскании просроченной задолженности. Сумма исков превышает 122 млн рублей. Более 1100 из этих исков уже рассмотрены и удовлетворены. Что касается физлиц, то по ним за прошлый год в суды подано более 50 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов и исков на сумму более 250 млн руб.
Региональный оператор индивидуально подходит к каждой ситуации и идет навстречу своим абонентам - возврат долга может осуществляться сразу или постепенно, в зависимости от возможностей должника. Для совместного решения вопроса о предоставлении рассрочки необходимо обратиться к специалистам регоператорапо телефонам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50. 
Напомним, что в настоящее время обслуживание клиентов в офисе «Ситиматик-Волгоград» на ул. Коммунистической, дом 40 производится по предварительной записи по телефону 8 (8442) 32-63-60. Также обязательным условием посещения является наличие QR-кода или справки об отрицательном ПЦР-тесте. 

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