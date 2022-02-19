Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Волгограде





Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с КамАЗом в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне утром напротив дома №16 по улице Шоссе Авиаторов.

По предварительной информации, 63-летний водитель Volkswagen Polo двигался со стороны рабочего поселка Городище в сторону улицы Ангарской и при развороте не предоставил преимущество в движении. В итоге водитель иномарки столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в медучреждении.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



