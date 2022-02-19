Происшествия

Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Волгограде

Происшествия 19.02.2022 10:41
0
19.02.2022 10:41


Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с КамАЗом в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне утром напротив дома №16 по улице Шоссе Авиаторов.
По предварительной информации, 63-летний водитель Volkswagen Polo двигался со стороны рабочего поселка Городище в сторону улицы Ангарской и при развороте не предоставил преимущество в движении. В итоге водитель иномарки столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в медучреждении. 
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
19.02.2022 12:16
Происшествия 19.02.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2022 11:50
Происшествия 19.02.2022 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2022 10:29
Происшествия 19.02.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.02.2022 08:47
Происшествия 19.02.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.02.2022 18:11
Происшествия 18.02.2022 18:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.02.2022 18:10
Происшествия 18.02.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.02.2022 10:13
Происшествия 18.02.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2022 19:52
Происшествия 17.02.2022 19:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2022 15:08
Происшествия 17.02.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2022 14:44
Происшествия 17.02.2022 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2022 14:36
Происшествия 17.02.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2022 14:34
Происшествия 17.02.2022 14:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2022 10:55
Происшествия 17.02.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2022 10:30
Происшествия 17.02.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2022 10:23
Происшествия 17.02.2022 10:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
В Волгограде арестован житель Подмосковья за стрельбу по доставщику DeliveryСмотреть фотографии
13:19
Волгоградская область готовится к встрече беженцев с ДонбассаСмотреть фотографии
13:02
«Состояние крайне тяжелое»: врачи спасают жизнь попавшего под электричку волгоградцаСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде пьяный водитель КамАЗа чуть не снес трубу теплотрассыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
В Волгоградской области зафиксировано рекордное число исцелений от COVID-19Смотреть фотографии
11:50
Водитель электрокара Tesla утроил массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
С дорог Волгограда сметут песок и пыльСмотреть фотографии
10:41
Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:29
Три человека пострадали в лобовом ДТП с такси в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области полиция разоружила пожилого селянинаСмотреть фотографии
10:01
Беженцы с Донбасса едут в Россию: регионы готовятся их встретитьСмотреть фотографии
09:04
Чудо под замком: журналисты побывали в храме с мироточащими иконами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:47
Школьника в Волгограде ранили на уроке из пневматической винтовкиСмотреть фотографии
08:19
В Волгоградской области подорожали соль, овощи и молокоСмотреть фотографии
20:31
19-летний волгоградец приговорен к 10 годам колонии за развращение 7 девочекСмотреть фотографии
20:09
Экс-депутаты Госдумы вошли в обновленный политсовет волгоградского реготделения «ЕР»Смотреть фотографии
19:20
Банк «Открытие»: одежда и обувь оказались самыми популярными товарами, которые жители юга покупают онлайнСмотреть фотографии
19:19
Дождливые выходные прогнозируют синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
«Ситиматик-Волгоград» поспорит с Роспотребнадзором из-за свалки на МенделееваСмотреть фотографии
18:49
В Волгограде еще один дом «поплыл» из-за незаконченного капремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Наберитесь терпения: переболевшие коронавирусом волгоградцы остаются без QR-кодовСмотреть фотографии
18:11
Электричка сбила молодого парня на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:35
На Семи ветрах в Волгограде на день отключат горячую воду и отоплениеСмотреть фотографии
17:28
Торговцев психотропными веществами и наркотиками отправили под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
Водителей Волгоградской области просят не покидать регион в выходныеСмотреть фотографии
17:03
Первый пошел: какие поликлиники отремонтируют в Волгограде и области в 2022 годуСмотреть фотографии
16:41
«Кто вернет нам деньги?»: глава Михайловки отменил скандальное постановление о повышении платы на содержание жильяСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде состоятельный депутат и высокопоставленный чиновник получили партбилетыСмотреть фотографии
15:04
Волгоградские газовики рассказали о том, как «догазифицировать» свой домСмотреть фотографии
14:56
Январская инфляция в Волгоградской области стала самой низкой в ЮФОСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 