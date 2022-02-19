Школьника в Волгограде ранили на уроке из пневматической винтовки

Происшествия 19.02.2022 08:47
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19.02.2022 08:47
Пуля попала в скулу подростка во время урока по военно-прикладному искусству в Волгограде. Происшествие случилось накануне в школе №129 Советского района. В мэрии пояснили, что на уроке для старшеклассников перезаряжали учебную пневматическую винтовку, которая случайно выстрелила. Пуля попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика. Ему оказали медицинскую помощь.
В ходе проверки инцидента выяснилось, что умысла на причинение травмы школьнику не было. Нанесенное ему ранение незначительное.
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