Школьника в Волгограде ранили на уроке из пневматической винтовки





Пуля попала в скулу подростка во время урока по военно-прикладному искусству в Волгограде. Происшествие случилось накануне в школе №129 Советского района. В мэрии пояснили, что на уроке для старшеклассников перезаряжали учебную пневматическую винтовку, которая случайно выстрелила. Пуля попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика. Ему оказали медицинскую помощь.

В ходе проверки инцидента выяснилось, что умысла на причинение травмы школьнику не было. Нанесенное ему ранение незначительное.



