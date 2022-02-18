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Дождливые выходные прогнозируют синоптики в Волгоградской области

Полезно знать 18.02.2022 19:19
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18.02.2022 19:19


Дождь с мокрым снегом прогнозируют синоптики в Волгоградской области предстоящей ночью и утром 19 февраля. Однако волгоградцам не стоит отчаиваться — к полудню в регионе установиться солнечная и теплая погода, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградской ЦГМС.
Так, в ночь с пятницы на субботу будет дуть южный и юго-западный ветер с порывами до 12-17 м/с. Утром 19 февраля температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, но уже днем на смену пасмурной погоде придет тепло — в южных районах Волгограда синоптики обещают до +7 градусов. Ветер, к слову, тоже стихнет — его порывы днем составят не больше 6-11 м/с. 
В некоторых районах области возможен туман.  

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