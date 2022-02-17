Происшествия

Водитель «Нивы» переехал дорогу Audi TT в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 17.02.2022 19:52
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17.02.2022 19:52




Черный Audi TT и «Нива» столкнулись на перекрестке в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке, при повороте водитель отечественного авто не предоставил иномарке право преимущественного проезда. В результате Audi TT на скорости влетела в бок «Нивы», машины развернуло. К счастью, погибших и пострадавших в аварии нет. Зато машины придется ремонтировать. 
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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