Расследования 16.02.2022 19:08
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16.02.2022 19:08
Гражданин Турции Гюндоган Кенан предстанет перед судом в Волгоградской области по обвинению в мошенничестве и тайном хищении чужого имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в Николаевском районном суде, уголовное дело в отношении иностранца поступило по подсудности из Останкинского районного суда Москвы.
Преступление турецкий гражданин совершил в столице. По материалам дела, под предлогом совершения звонка он взял чужой мобильный телефон, но не вернул его, а забрал себе. Позже он обнаружил в украденном гаджете мобильное приложение банка, куда можно было зайти без пароля. Иностранец воспользовался этим и перевел деньги на номер банковской карты своего знакомого, который был не осведомлен об этой криминальной истории.
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