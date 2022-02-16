



Гражданин Турции Гюндоган Кенан предстанет перед судом в Волгоградской области по обвинению в мошенничестве и тайном хищении чужого имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в Николаевском районном суде, уголовное дело в отношении иностранца поступило по подсудности из Останкинского районного суда Москвы.

Преступление турецкий гражданин совершил в столице. По материалам дела, под предлогом совершения звонка он взял чужой мобильный телефон, но не вернул его, а забрал себе. Позже он обнаружил в украденном гаджете мобильное приложение банка, куда можно было зайти без пароля. Иностранец воспользовался этим и перевел деньги на номер банковской карты своего знакомого, который был не осведомлен об этой криминальной истории.



