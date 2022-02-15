



Депутаты Элистинского городского собрания приняли досрочную отставку сити-менеджера и утвердили нового и.о.руководителя столицы Калмыкии, которым стал бывший глава администрации Советского района Волгограда Шафран Тепшинов. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе, бывший сити-менеджер Элисты Дмитрий Трапезников перешел на новую работу на должность вице-премьера республики.

Шафран Тепшинов назначен и.о сити-менеджера. Ранее он занимал пост первого зама главы Элисты. В этой должности его утвердили в ноябре 2021 года. Он курировал земельно-имущественные отношения, архитектуру, строительство, инвестиции и инновации.

На внеочередной сессии депутаты объявили конкурс на должность главы администрации Элисты. Конкурс стартует 17 февраля и завершится 9 марта 2022 года.