Политика

Бывшего главу района Волгограда назначили временным сити-менеджером Элисты

Политика 15.02.2022 13:36
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15.02.2022 13:36


Депутаты Элистинского городского собрания приняли досрочную отставку сити-менеджера и утвердили нового и.о.руководителя столицы Калмыкии, которым стал бывший глава администрации Советского района Волгограда Шафран Тепшинов. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе, бывший сити-менеджер Элисты Дмитрий Трапезников перешел на новую работу на должность вице-премьера республики. 
Шафран Тепшинов назначен и.о сити-менеджера. Ранее он занимал пост первого зама главы Элисты. В этой должности его утвердили в ноябре 2021 года. Он курировал земельно-имущественные отношения, архитектуру, строительство, инвестиции и инновации. 
На внеочередной сессии депутаты объявили конкурс на должность главы администрации Элисты. Конкурс стартует 17 февраля и завершится 9 марта 2022 года. 
Напомним, Шафран Тепшинов является уроженцем Элисты. Закончил Волгоградскую академию государственной службы. Трудовую деятельность начал с должности ведущего специалиста администрации Кировского района в 2002 году. Всего на муниципальной службе провел около 19 лет. 
Фото сайта Элистинского городского собрания. 

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