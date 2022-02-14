



Устроившего дебош пьяного петербуржца сняли с рейса в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе транспортной полиции, на борту самолета мужчина вел себя неадекватно, не реагировал на вопросы и не мог предъявить документы, удостоверяющие личность.

Сотрудникам линейного отделения полиции в аэропорту Волгограда поступило сообщение от диспетчера транспортной организации о том, что на борт воздушного судна, которое готовилось к вылету из Волгограда в Санкт-Петербург, требуется помощь полицейских. Прибывший наряд полиции установил, что представителями транспортной компании было принято решение о снятии с рейса 41-летнего жителя Ленинградской области в связи с нарушением правил поведения на воздушном транспорте. Гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть аэропорта для разбирательства.

Полицейские установили, что мужчина на борту самолета находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании. После этого работниками было принято решение отказать пассажиру в перелете. В отношении гражданина составлен протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения - ст. 20.21. КоАП РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет арест до 15 суток.











