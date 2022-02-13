В Камышине под колеса автомобиля попал 7-летний мальчик

Происшествия 13.02.2022 10:22
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13.02.2022 10:22
В Камышине ребенок угодил под колеса автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне утром. «ВАЗ-21099» под управлением 32-летнего водителя на ул. Ленина сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с различными травмами доставлен в больницу.
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