Экс-полицейский осужден за взятки при сдаче экзаменов по вождению в Волгоградской области





К 4 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен бывший сотрудник ГИБДД за взятки за успешную сдачу экзаменов по вождению. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигуранту уголовного дела назначен еще и штраф в размере 400 тысяч рублей. Мужчина также лишен права занимать два года должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В судебном заседании установлено, что 14 мая 2021 года майор полиции, являясь экзаменатором по приему практического экзамена на право управления транспортными средствами категории "В", получил от знакомого 20 тысяч рублей за гарантированную успешную сдачу подругой последнего практического экзамена по вождению вне зависимости от фактических итогов. После получения денежных средств полицейского задержали. Его освободили от занимаемой должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно со службой собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину подсудимый признал частично. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



