Расследования

Замначальника ИК в Волгоградской области заподозрили в незаконном апгрейде авто

Расследования 11.02.2022 13:59
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11.02.2022 13:59


Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника по тыловому обеспечению одной из исправительных колоний в Волгоградской области, который решил «прокачать» свой автомобиль, пользуясь служебным положением. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник СУ СКР по региону Дарья Буянова, мужчину подозревают в мошенничестве в соответствии с ч.3 ст. 159 УК РФ.
По данным следствия, 43-летний подозреваемый, имея доступ к транспорту на балансе исправительного учреждения, снял двигатель со служебного автомобиля и заменил его на менее ценный по стоимости и техническим параметрам. Украденный двигатель злоумышленник установил на собственный автомобиль. 
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также проводится проверка законности иной служебной деятельности подозреваемого.

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