В волгоградские поликлиники привлекли 1,5 тысячи специалистов

Усилена и служба-122, для этих целей привлечено 190 студентов медколледжа, 101 студент ВолгГМУ, 80 медработников, а также более 100 волонтеров Волгоградской области. Региональный колл-центр переведен на круглосуточный режим работы. Ранее для помощи врачам и медицинским работникам всех государственных поликлиник ранее были выделены 250 автомобилей с водителями. Усиление выездных бригад амбулаторного звена осуществляют привлеченные автомобили администрации региона, муниципальных районов и городских округов, заключены договоры со службами такси.
Здравоохранение 09.02.2022 15:01
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09.02.2022 15:01
Усилена и служба-122, для этих целей привлечено 190 студентов медколледжа, 101 студент ВолгГМУ, 80 медработников, а также более 100 волонтеров Волгоградской области. Региональный колл-центр переведен на круглосуточный режим работы. Ранее для помощи врачам и медицинским работникам всех государственных поликлиник ранее были выделены 250 автомобилей с водителями. Усиление выездных бригад амбулаторного звена осуществляют привлеченные автомобили администрации региона, муниципальных районов и городских округов, заключены договоры со службами такси.
Для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее привлечено более 1,5 тысячи специалистов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, для усиления первичного звена в поликлиники трудоустроены 218 ординаторов, 55 врачей-стажёров непрофильных специальностей, преподаватели образовательных профессиональных организаций. На должности среднего медицинского персонала трудоустроено 80 студентов профильных колледжей и вуза. Кроме того, в рамках практической подготовки в поликлиники и амбулатории региона направлены 435 студентов ВолгГМУ и 501 студент Волгоградского медицинского колледжа.Наряду с этим для работы в службе скорой помощи в качестве медработников среднего звена привлечены 95 студентов колледжей и профильного вуза; еще 75 учащихся Волгоградского медицинского колледжа направлены для прохождения практики в медучреждения скорой помощи.
Усилена и служба-122, для этих целей привлечено 190 студентов медколледжа, 101 студент ВолгГМУ, 80 медработников, а также более 100 волонтеров Волгоградской области. Региональный колл-центр переведен на круглосуточный режим работы. Ранее для помощи врачам и медицинским работникам всех государственных поликлиник ранее были выделены 250 автомобилей с водителями. Усиление выездных бригад амбулаторного звена осуществляют привлеченные автомобили администрации региона, муниципальных районов и городских округов, заключены договоры со службами такси.
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