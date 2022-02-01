Расследования

Сестра Мелконяна не признает вину в подстрекательстве к убийству отца школьницы в Волгограде

Расследования 01.02.2022 19:58
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01.02.2022 19:58




Анна Мелконян, сестра Арсена Мелконяна, которого обвиняют в нанесении смертельных ран волгоградцу Роману Гребенюку из-за ссоры в школьном чате, отрицает свою причастность к преступлению. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, сегодня в Центральном районном суде Волгограда состоялся допрос подсудимой Анны Мелконян.
По версии следствия, напомним, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Супруг женщины днем 23 октября приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего брата выступить исполнителем преступного замысла. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Сегодня на допросе Анна Мелконян не признала вину в инкриминируемых ей деяниях. Она пояснила, что о произошедшем конфликте в родительском чате она не сообщала ни брату, ни супругу. Мелконян также утверждала, что с какими-либо просьбами к своим родственникам о защите ее чести она не обращалась. 
Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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