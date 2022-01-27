









Арсен Мелконян, которого обвиняют в нанесении смертельных ран волгоградцу Роману Гребенюку из-за ссоры в школьном чате, сегодня дал показания в суде. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Мелконян не признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинении тяжкого вреда здоровью). По эпизоду в банке, где и был нанесены смертельные удары Роману Гребенюку, Мелконян признал вину частично. В своих показаниях он подтвердил, что набросился на мужчину с кулаками и ударил его, но не согласился с квалификацией действий по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мелконян отметил, что у него не было умысла на причинение тяжких телесных повреждений, поэтому его действия необходимо квалифицировать по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).





Арсен Мелконян настаивал на том, что Арман Смбатян и Анна Мелконян не просили его разговаривать или встречаться с потерпевшим. Он пришел в банк и ввязался в драку по личной инициативе, так как оскорбили его сестру. Фигурант уголовного дела отметил, что бил Гребенюка два раза, причем второй свой удар он плохо помнит. "Я не помню второй удар, он споткнулся и упал. У него пошла кровь и я его больше не трогал. Подошел к нему и в грубой форме сказал, что в следующий раз, конкретно и дословно сейчас не помню, но я ему сказал, что если оскорбишь мою сестру я тебе или пасть порву или загублю, то есть не помню, что сказал", - рассказал Мелконян.

Он также отметил, что изначально не планировал драться, но все вышло само собой в ходе разговора.





Напомним, дело об убийстве отца школьницы после ссоры в родительском чате рассматривается в Центральном районном суде Волгограда с 2021 года. На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям УК РФ. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове отцу школьницы Роману Гребенюку, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману.

Следующее заседание назначено на 1 февраля.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области



