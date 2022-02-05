Автофургон насмерть сбил пешехода в Волгоградской области





Смертельная авария произошла на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Николаевском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 36-летний водитель автофургона, который двигался в сторону Николаевска, на 628 км сбил 42-летнего пешехода. Мужчина шел на правой по ходу движения транспортного средства полосе.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.



