«Осталось продать почку»: как волгоградок затянули в финансовую пирамиду и оставили с баснословными долгами





Сегодня Волгоградский областной суд арестовал Валентину Богданову - одну из основательниц финансовой пирамиды, жертвами которой стали сотни человек. Около двух недель назад она и Елена Королева, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, были задержаны оперативниками в волгоградском аэропорту. Блондинкам в роскошных шубах за несколько миллионов рублей так и не удалось покинуть регион, где они оставили армию обманутых ими людей с разбитыми надеждами на хорошую жизнь и с огромными кредитами, которым многим не выплатить до конца жизни.

Напомним, женщины, по данным следствия, убеждали клиентов брать крупные кредиты и инвестировать в их прибыльную компанию. При этом часть денег они возвращали гражданам и обещали ежемесячно выплачивать за них кредит. В течение нескольких месяцев предприимчивые женщины выполняли обещание, но потом платежи прекращались. Полученные от «инвесторов» деньги, как считают оперативники, они тратили на приобретение предметов роскоши, элитных квартир и автомобилей, коммерческой недвижимости.

В полицию поступило уже более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании «Депозит Капитал» от 1 до 8,5 миллиона рублей. Оперативники располагают сведениями, что эта организация получила порядка 100 миллионов рублей, так как туда обратились более 600 человек. Не исключено, что количество потерпевших возрастет, считают в правоохранительных органах. По решению суда парочка сначала была помещена под домашний арест. Однако сегодня суд изменил меру пресечения Валентине Богдановой и заключил ее под стражу.





"Все из-за безденежья"

В редакцию ИА «Высота 102» обратились две волгоградки, которые стали жертвами криминальных блондинок. Женщины работают в сфере медицины и попросили не указывать их настоящие имена и фамилии. Говорят, конечно же, стыдно, что так глупо попались на удочку, но хотят предостеречь других, чтобы хорошо подумали, прежде чем пускаться в подобные авантюры. И признают, что сами виноваты в том, что поддались соблазну легких денег и оказались в ситуации, выхода из которой они не видят.

Одна из пришедших в редакцию волгоградок, Анастасия, можно сказать, пострадала больше всех. Она должна банкам более 8 миллионов рублей. Размер кредита ее знакомой Натальи – 3,6 миллиона рублей. Для бюджетниц – это огромные деньги, которые они вряд ли смогут вернуть банкам.

В финансовую пирамиду их втянула хорошая подруга Анастасии Долгуша Ольга Борисовна. С ней были давние и доверительные взаимоотношения, их дети дружили, семьями они вместе проводили праздники. «Как было ей не поверить? Я даже предположить не могла, что она может меня обмануть. Но обманула! Еще моя сестра попала больше чем на 3 миллиона», - сокрушается Анастасия. «У меня двое детей, старший сын в 2019 году заканчивал школу, нужны были деньги на репетиторов. Долгуша предложила мне взять кредиты, как она, получить часть денег и жить на них припеваючи, при этом платить проценты будут за меня другие. Она говорила, посмотри, как у меня все хорошо – квартира, машина, деньги. Я, конечно, сразу не поверила, как такое возможно? Но Долгуша меня убеждала, что в Москве есть некие бизнесмены, которые разработали эту схему и сами ни в чем не нуждаются. При этом она уверяла, что это все законно, а за всем этим стоит чуть ли не Центральный банк», - рассказывает Анастасия.

После долгих уговоров Анастасия и ее подруга Наталья, которой тоже очень нужны были деньги, все-таки согласились на предложение своей знакомой.

«Долгуша мне сказала, что нужно за один день быстро объехать несколько банков и там взять кредиты. Объясняла, что, если промедлить, в банках получат информацию о том, что я уже взяла кредит, и могут отказать. Два дня она возила меня по банкам. Всего я взяла 8 миллионов в восьми банках, с учетом перекредитования, которое произошло позже. Наталья – 3,6 миллиона в пяти банках. Вот так мы и попались в эту западню», - рассказывает женщина.

После получения денег в банках Анастасия и Наталья сразу же отдали Долгуше почти все. Наталья получила 10% - это 360 тысяч, Анастасии досталось меньше 10%. «Когда я перекредитовывалась и брала еще около 3,4 миллиона рублей в добавление к ранее взятым 5 миллионам, она мне дала всего 120 тысяч», - говорит Анастасия.









Первое время платежи по кредитам за Наталью и Анастасию выплачивались в полном объеме. На карточки им приходили определенные суммы, которые тут же списывались. «Потом начались перебои. Как объясняла Долгуша, платила за их кредиты Елена Королева. После того, как начались задержки, Долгуша сама стала кидать нам деньги, чтобы мы платили по кредитам. Но так продолжалось недолго. Долгуша стала задерживать переводы, потом переводила лишь часть необходимого платежа», - вспоминает женщина.





"Виноваты сами..."

В октябре прошлого года у всех десяти человек, кто имел дело непосредственно с Долгушей, платежи прекратились вовсе. Женщинам стали названивать банки и коллекторы. Их жизнь превратилась в ад. «Звонили с утра до ночи, у нас появились проблемы на работе, потому что приходилось объясняться и оправдываться практически не переставая. Это стало не нравиться начальству. Мы уже поняли тогда, что нас обманули, пошли к Долгуше и сказали, что мы обратимся в полицию. Долгуша уговаривала, сказала, надо потерпеть, потому что, по ее словам, они вот-вот откроют свой банк «Депозит Капитал» на ул. Копецкого, 17, и тогда вообще, мол, все проблемы будут решены. Потом, когда она поняла, что запахло жареным, пыталась свалить все на Королеву и скинула нам ее данные, чтобы мы ей звонили и требовали, чтобы за нас платили. Королева тоже уговаривала нас не обращаться в полицию, заверяла, что все будет хорошо, обвиняла Долгушу, что это она нас обманула, а, мол, мы с Валентиной Богдановой вам поможем. Она тянула время, а потом просто нас заблокировала, и мы уже не могли ей дозвониться», - вспоминает Наталья.

Только после этого женщины пошли в полицию и написали заявления. К тому времени и другие обманутые уже в буквальном смысле осаждали офис на Копецкого, 17 в Красноармейском районе, откуда к тому времени испарились и Богданова, и Королева. По словам людей, все из офиса было вывезено, и там не осталось даже ручек на дверях.

После того, как Наталья, Анастасия и другие подали заявление в полицию, к ним приехала Долгуша и уговаривала их переписать заявление на Елену Королеву, уверяла, что и она является пострадавшей в этой истории. Обещала при этом, что тем, кто сделает виноватой Королеву, оплатят все долги, жаловалась, что у нее арестовали квартиру, машину и все счета. Но ей уже никто не верил. После этого Ольга Долгуша пропала.

Волгоградки, попавшие на удочку мошенницам, понимают, что в своих бедах виноваты сами. Уставшие от безденежья женщины просто хотели решить свои проблемы. Признаются, конечно, знали, что «Депозит Капитал» - организация микрозаймов, но почему-то их это не отпугнуло. Было бы благом, если бы банки отказали бюджетницам со скромной зарплатой в выдаче таких больших кредитов, но нет. Со слов Натальи и Анастасии, миллионы рублей банки выдавали им без проблем. При этом у них сложилось ощущение, что у мошенниц были связи в некоторых кредитных учреждениях. Например, когда Анастасия перекредитовывалась в одном банке, куда ее привезла Долгуша, она всего лишь расписалась в документах и сразу ей на карту поступили 3,4 миллиона рублей.

После последовавшего шока – что делать и как жить дальше, приходили всякие мысли в голову, признаются женщины. «У меня долгов на 8 миллионов, двое детей. Мне нечего продать, кроме почки», - говорит Анастасия. Впрочем, юристы, к которым обратились волгоградки за помощью, посоветовали им избавиться от долгов с помощью процедуры банкротства. Но на это уйдет немало времени, а пока волгоградкам приходится отбивать атаки коллекторов, которые заявляются на работу и третируют по телефонам даже случайных людей, которые общались с женщинами, вплоть до продавщицы в хлебном магазине, куда они ходят.

«Никогда в жизни больше не будем связываться с кредитом», - категорично заявляют волгоградки. Правда, горькое прозрение наступило слишком поздно.