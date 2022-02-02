Попал на 300 тысяч: в Волжском пассажиров возила нелегальная маршрутка

Происшествия 02.02.2022 16:17
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02.02.2022 16:17
В Волжском по итогам рейда было остановлено маршрутное такси, которое, как выяснилось, работало нелегально. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу автомобилистов Road Help ВКонтакте, сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому и Южного межрегионального отдела Госавтодорнадзора по Волгоградской области МУГАДН проверяли у водителей наличие необходимых документов, данные о предрейсовом медицинском осмотре, техническое состояние транспорта, а также соблюдение режима труда и отдыха водителями.
Маршрутку, которой управлял 49-летний водитель, остановили для проверки на площади им. Свердлова. Выяснилось, что мужчина перевозил пассажиров без лицензии. В отношении него составлен протокол по ч.1 ст.14.1, наказание по которой предусматривает штраф в размере 300 тысяч рублей.
Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», у волжских предпринимателей возникли проблемы из-за судебных тяжб администрации города и волгоградского УФАС, которое потребовало отменить итоги конкурса на осуществление регулярных пассажирских перевозок. В результате под угрозой оказалась работа около 350 маршруток. В целях не допущения транспортного коллапса власти города продлили перевозчикам действие карт на три месяца. У водителя же, которого остановили на площади Свердлова, не оказалось никаких документов.
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