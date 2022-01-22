Общество

«Вышли на свой страх и риск»: транспортный коллапс в Волжском откладывается

Общество 22.01.2022 14:24
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22.01.2022 14:24


Сегодня в Волжском на линии вышли почти все маршрутки, однако это решение далось перевозчикам нелегко. «Вчера мы до позднего вечера думали, что делать. Были предложения не выходить на маршруты, но многие его не поддержали. У многих кредиты за машины, да и семьи надо кормить. Обсуждался и другой вариант – в один какой-то день не выезжать на маршруты, чтобы власти поняли масштаб проблемы. Но опять же – пострадают пассажиры. У нас есть много улиц, где не ходит общественный транспорт, а только частные перевозчики. Людям придется по снегу и гололеду преодолевать немаленькие расстояния до автобусов или трамваев», - рассказали ИА «Высота 102» предприниматели.
По словам перевозчиков, единственное, чем они обезопасились – это в каждую машину взяли распечатанное постановление комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации города с печатями, согласно которому действие свидетельств и карт продлевается до конца апреля этого года. «Но не знаем, насколько это нас спасет на случай рейдов УГАДН», - констатируют перевозчики. При этом предприниматели рассказали о странных видеосъемках маршруток, которую ведут неизвестные люди. Перевозчики подозревают, что кадры вышедших на линию автобусов могут использовать против них в случае непредвиденного развития ситуации, в том числе и конкурентами, заинтересованными в переделе рынка пассажирских перевозок.
Напомним, критическая ситуация сложилась в Волжском после отмены Волгоградским УФАС результатов конкурса на осуществление регулярных перевозок. Антимонопольное ведомство посчитало, что конкурсная документация содержала некорректную систему оценки участников и обеспечивало преимущество МУП "Волжская автоколонна 1732". Однако администрация Волжского не согласилось с позицией УФАС и обжаловала его в суде. Сейчас по этому делу идут судебные процессы, тем временем накануне у частных перевозчиков истек срок свидетельств и карт. В администрации города пока продлили срок действия этих документов на три месяца. Но это может противоречить федеральному законодательству, нарушение которого грозит перевозчикам крупным штрафом в 300 тысяч рублей.


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