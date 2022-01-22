«Вышли на свой страх и риск»: транспортный коллапс в Волжском откладывается





Сегодня в Волжском на линии вышли почти все маршрутки, однако это решение далось перевозчикам нелегко. «Вчера мы до позднего вечера думали, что делать. Были предложения не выходить на маршруты, но многие его не поддержали. У многих кредиты за машины, да и семьи надо кормить. Обсуждался и другой вариант – в один какой-то день не выезжать на маршруты, чтобы власти поняли масштаб проблемы. Но опять же – пострадают пассажиры. У нас есть много улиц, где не ходит общественный транспорт, а только частные перевозчики. Людям придется по снегу и гололеду преодолевать немаленькие расстояния до автобусов или трамваев», - рассказали ИА «Высота 102» предприниматели.

По словам перевозчиков, единственное, чем они обезопасились – это в каждую машину взяли распечатанное постановление комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации города с печатями, согласно которому действие свидетельств и карт продлевается до конца апреля этого года. «Но не знаем, насколько это нас спасет на случай рейдов УГАДН», - констатируют перевозчики. При этом предприниматели рассказали о странных видеосъемках маршруток, которую ведут неизвестные люди. Перевозчики подозревают, что кадры вышедших на линию автобусов могут использовать против них в случае непредвиденного развития ситуации, в том числе и конкурентами, заинтересованными в переделе рынка пассажирских перевозок.