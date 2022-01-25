В Волгограде планируют хоронить более 12 тысяч жителей в год





27 января власти Волгограда объявят победителя открытого конкурса по отбору организации, осуществляющей подготовку могил для погребения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации города, уже завтра в департаменте городского хозяйства состоится процедура вскрытия конвертов с заявками участников, которые принимались с конца прошлого года, когда в мэрии решили выбирать организацию для рытья могил по конкурсу. Победитель конкурса получит право на подготовку мест погребения и ячеек для колумбария на более чем сорока кладбищах Волгограда и острова Сарпинский. Ориентировочный объем работ по договору, который будет заключен с одной-единственной организацией, составит не менее 12405 мест погребения в год. Однако эта цифра может быть заниженной. Так, по данным Росстата, в Волгоградской области за январь-ноябрь 2021 года ушли из жизни почти 43 тысячи человек.

Напомним, решение городских властей об объявлении конкурса на выбор организации, которой доверят подготовку могил, уже обернулось скандалом. В прокуратуре Волгограда нашли в этом документе противоречия федеральному закону о похоронном деле, волгоградское УФАС усмотрело в ноу-хау администрации города нарушение закона о конкуренции. Антимонопольный орган уже выдал главе Волгограда и руководителю департамента городского хозяйства предупреждение о прекращении действий, которые влекут нарушение антимонопольного законодательства, со сроком исполнения по сегодняшний день включительно. Однако в департаменте городского хозяйства вряд ли собираются его исполнять. Так, в администрации Волгограда заявили, что единая организация, которая будет выполнять работу по подготовке могил, необходима, чтобы не допустить повреждения других мест погребения и соблюдения санитарно-гигиенических норм. При этом в мэрии ссылаются на опыт других регионов, где такая услуга осуществляется не централизованно.

Между тем, с 1 февраля в Волгограде начинает действовать новый порядок организации похорон, который должен был обеспечить равные права для всех работающих в данной сфере субъектов. Однако, по всей видимости, кладбищенские войны в Волгограде на этом не закончатся. Опасения в связи с этим уже выразили представители ритуальных компаний. По их мнению, объявленный администрацией города конкурс на подготовку мест погребения имеет своей целью сохранить доминирующее положение в похоронной сфере города известной фирмы.