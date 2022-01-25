В Волгограде планируют хоронить более 12 тысяч жителей в год

Расследования 25.01.2022 19:50
0
25.01.2022 19:50
27 января власти Волгограда объявят победителя открытого конкурса по отбору организации, осуществляющей подготовку могил для погребения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации города, уже завтра в департаменте городского хозяйства состоится процедура вскрытия конвертов с заявками участников, которые принимались с конца прошлого года, когда в мэрии решили выбирать организацию для рытья могил по конкурсу. Победитель конкурса получит право на подготовку мест погребения и ячеек для колумбария на более чем сорока кладбищах Волгограда и острова Сарпинский. Ориентировочный объем работ по договору, который будет заключен с одной-единственной организацией, составит не менее 12405 мест погребения в год. Однако эта цифра может быть заниженной. Так, по данным Росстата, в Волгоградской области за январь-ноябрь 2021 года ушли из жизни почти 43 тысячи человек.
Напомним, решение городских властей об объявлении конкурса на выбор организации, которой доверят подготовку могил, уже обернулось скандалом. В прокуратуре Волгограда нашли в этом документе противоречия федеральному закону о похоронном деле, волгоградское УФАС усмотрело в ноу-хау администрации города нарушение закона о конкуренции. Антимонопольный орган уже выдал главе Волгограда и руководителю департамента городского хозяйства предупреждение о прекращении действий, которые влекут нарушение антимонопольного законодательства, со сроком исполнения по сегодняшний день включительно. Однако в департаменте городского хозяйства вряд ли собираются его исполнять. Так, в администрации Волгограда заявили, что единая организация, которая будет выполнять работу по подготовке могил, необходима, чтобы не допустить повреждения других мест погребения и соблюдения санитарно-гигиенических норм. При этом в мэрии ссылаются на опыт других регионов, где такая услуга осуществляется не централизованно.
Между тем, с 1 февраля в Волгограде начинает действовать новый порядок организации похорон, который должен был обеспечить равные права для всех работающих в данной сфере субъектов. Однако, по всей видимости, кладбищенские войны в Волгограде на этом не закончатся. Опасения в связи с этим уже выразили представители ритуальных компаний. По их мнению, объявленный администрацией города конкурс на подготовку мест погребения имеет своей целью сохранить доминирующее положение в похоронной сфере города известной фирмы.
Реклама
«Информацию собирают по крупицам»: в Волгоградской области расширили зону поисков пропавшей школьницы25.01.2022 17:21
Расследования 25.01.2022 17:21
СК расследует смертельное отравление угарным газом двоих человек в Волгоградской области25.01.2022 15:52
Расследования 25.01.2022 15:52
В Волгоградской области осудят риэлтора-мошенницу за кредитные махинации25.01.2022 15:45
Расследования 25.01.2022 15:45
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате потребовал новой экспертизы25.01.2022 13:45
Расследования 25.01.2022 13:45
Молодой волгоградец в приступе гнева изрезал знакомого ножом25.01.2022 11:21
Расследования 25.01.2022 11:21
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской области24.01.2022 19:29
Расследования 24.01.2022 19:29
К поискам исчезнувшей под Волгоградом школьницы подключились водители из Казахстана24.01.2022 15:38
Расследования 24.01.2022 15:38
Расстрелявшему подростков волгоградцу грозит до семи лет колонии24.01.2022 14:29
Расследования 24.01.2022 14:29
Осужденный топ-менеджер «Титан-Баррикады» вернет заводу похищенные миллионы24.01.2022 13:22
Расследования 24.01.2022 13:22
«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчина24.01.2022 10:51
Расследования 24.01.2022 10:51
«Ни одной зацепки»: в Волгоградской области 11 дней продолжаются поиски пропавшей школьницы23.01.2022 19:45
Расследования 23.01.2022 19:45
Двое безработных месяц закладывали наркотики в двух районах Волгограда23.01.2022 09:47
Расследования 23.01.2022 09:47
Волгоградец бурной ночью доверился незнакомкам и потерял почти полмиллиона22.01.2022 10:34
Расследования 22.01.2022 10:34
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый день21.01.2022 17:58
Расследования 21.01.2022 17:58
Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцев21.01.2022 12:41
Расследования 21.01.2022 12:41
Реклама