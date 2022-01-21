Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилы

«Согласно положениям Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О погребении и похоронном деле» при организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения органами местного самоуправления не допускается ограничение конкуренции. Статьей 421 Гражданского кодекса РФ гарантирована свобода заключения договора гражданами и юридическими лицами. Таким образом, нормативное закрепление необходимости проведения не предусмотренного законом конкурса по отбору организации, осуществляющей выполнение работ по подготовке могил для погребения умершего, ограничивает конкуренцию, создает необоснованное преимущество одному хозяйствующему субъекту в получении права на оказание ритуальных услуг на территории города», - говорится в сообщении прокуратуры.
При этом наделение коммерческой организации единоличными полномочиями на выполнение работ по подготовке могил для погребения умершего без определения органом местного самоуправления их стоимости создает предпосылки для злоупотребления правом, в том числе посредством завышения цены оказываемых услуг, констатировали в надзорном органе.
Кроме того, по аналогичным основаниям Волгоградским УФАС главе города и руководителю департамента городского хозяйства администрации выдано предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства со сроком выполнения до 25 января 2022 года.
Напомним, с 1 февраля этого года в Волгограде начнет действовать новый порядок организации похорон. Изменения в сфере ритуальных услуг были приняты «со скрипом» администрацией города после череды судов, которые признали факты нарушения закона о конкуренции в данной отрасли, связанной в том числе с деятельностью известной компании «Память». Подразумевалось, что уже через десять дней услуги по погребению на кладбищах города смогут оказывать не только специализированные службы по вопросам похоронного дела, но и другие хозяйствующие субъекты. Муниципалитет также будет отвечать за ведение архива и делопроизводства, регистрацию захоронений на муниципальных кладбищах Волгограда, выдачу разрешения на захоронение и ряд других процедур. Представители ритуальных компаний Волгограда рассчитывали на то, что новый порядок организации похорон позволит им беспрепятственно, без шокирующих «кладбищенских войн», связанных с созданием препятствий специализированной службой при проведении похорон, осуществлять свою деятельность. Однако, по их мнению, определение одной организации, которой доверят подготовку мест для погребения, вновь предоставит преимущественное право известной в Волгограде фирме, в очередной раз создаст напряженную ситуацию на этом рынке, и самое главное, снова ограничит права других компаний в организации похорон.