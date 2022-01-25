Молодой волгоградец в приступе гнева изрезал знакомого ножом

Расследования 25.01.2022 11:21
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25.01.2022 11:21
В убийстве, угоне машины и краже обвиняется 18-летний житель Волгограда, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова. По данным следствия, фигурант уголовного дела зарезал 45-летнего знакомого в его машине, потом угнал автомобиль и похитил мобильный телефон потерпевшего. Преступление произошло 25 октября 2021 года, а утром следующего дня тело погибшего с множественными колото-резаными ранениями туловища и шеи было обнаружено на проселочной дороге в садовом товариществе Красноармейского района Волгограда. Через некоторое время угнанный "ВАЗ-2111" полицейские нашли на одной из улиц Красноармейского района. Вскоре задержали и подозреваемого в убийстве. Молодой человек признался в совершенном преступлении. Он рассказал следователям, что находился в салоне автомобиля, когда между ним и водителем внезапно вспыхнул конфликт.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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