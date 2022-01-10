Молодому волжанину грозит штраф в 100 рублей за сжигание паспорта





Полицейские установили личность молодого человека, который сжег свой паспорт. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, проверка была проведена после того, как в социальной сети парень опубликовал фото процесса сжигания паспорта. Им оказался 21-летний житель города Волжского. Выяснилось, что в начале августа 2021 года волжанин обратился в подразделение по вопросам миграции в связи с утратой им паспорта гражданина Российской Федерации. На основании заявления молодому человеку был оформлен и выдан новый документ взамен утраченного. Однако спустя некоторое время заявитель обнаружил ранее потерянный паспорт, о чем он не сообщил в полицию.

20 ноября прошлого года юноша в компании своих друзей решил сжечь свой старый паспорт и сфотографировал процесс уничтожения документа. Фото он выложил со своей фейковой страницы в социальной сети, как он объяснил полицейским, «желая получить популярность». В отношении молодого человека сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 19.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ - «Умышленное уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)». Ему грозит наказание в виде предупреждения или штраф от 100 до 300 рублей.