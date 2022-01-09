Мошенники опустошили кошельки жаждущих интима волгоградцев

Происшествия 09.01.2022 13:51
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09.01.2022 13:51
Трое жителей Волгоградской области стали жертвами аферистов, притворявшихся представителями службы по оказанию услуг интимного характера. Откликнувшись на сомнительные предложения незнакомцев, волгоградцы лишились 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Мошенники обманули 25-летнего жителя Старополтавского района: мужчина позвонил аферисту и согласился перевести ему предоплату в размере 58,5 тысяч рублей по указанному счету. После получения денег незнакомец перестал выходить на связь. Еще двое жителей Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда перевели предоплату через мобильное приложение, после чего «путаны» больше не отвечали на сообщения. Обманутые граждане были вынуждены обратиться с заявлениями в правоохранительные органы.
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