В Волгограде отменили скандальную закупку iPhone для директора ГАУ

Борьба с коррупцией 31.12.2021 08:38
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31.12.2021 08:38
ГАУ ВО «Управление государственной экспертизой проектов» обойдется без престижного смартфона последней модели за 109 990 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка, которая вызвала неоднозначную реакцию, отменена. Правда, не по воле заказчика. В документах поясняется, что от выполнения своих обязательств отказался поставщик.Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что для нужд учреждения закуплен смартфон Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (MLW53RU/A) в стильном графитовом цвете. Закупка состоялась без проведения конкурсных процедур – у единственного поставщика. Таковым оказалось ООО «реСтор» из Москвы, объединяющее сеть монобрендовых магазинов по продаже техники Apple. Компания обязалась в течение пяти дней поставить необходимый товар.
Для каких целей руководству государственного учреждения понадобился дорогой смартфон с топовыми характеристиками, в документации закупки не было указано. Возглавляет учреждение Алексей Землянский.
Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Управление государственной экспертизой проектов» занимается проверкой результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, аудитом проектной документации и т.д.
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