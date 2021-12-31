В Волгограде отменили скандальную закупку iPhone для директора ГАУ





ГАУ ВО «Управление государственной экспертизой проектов» обойдется без престижного смартфона последней модели за 109 990 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка, которая вызвала неоднозначную реакцию, отменена. Правда, не по воле заказчика. В документах поясняется, что от выполнения своих обязательств отказался поставщик.

Для каких целей руководству государственного учреждения понадобился дорогой смартфон с топовыми характеристиками, в документации закупки не было указано. Возглавляет учреждение Алексей Землянский.



Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Управление государственной экспертизой проектов» занимается проверкой результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, аудитом проектной документации и т.д.