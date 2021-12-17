В Волгограде «Облэкспертиза» купила iPhone последней модели за 110 тысяч рублей





ГАУ ВО «Управление государственной экспертизой проектов» приобрело престижный смартфон последней модели за 109 990 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, для нужд учреждения закуплен смартфон Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (MLW53RU/A) в стильном графитовом цвете. Закупка состоялась без проведения конкурсных процедур – у единственного поставщика. Таковым оказалось ООО «реСтор» из Москвы, объединяющее сеть монобрендовых магазинов по продаже техники Apple. Компания обязана в течение пяти дней поставить необходимый товар.

Для каких целей руководству государственного учреждения понадобился дорогой смартфон с топовыми характеристиками, в документации закупки не указано. Возглавляет учреждение Алексей Землянский. Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Управление государственной экспертизой проектов» занимается проверкой результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, аудитом проектной документации и т.д.