Сядут все: судебные страсти 2021 года в Волгоградской области





Минувший год запомнился не только очередными волнами коронавируса, но и громкими задержаниями и не менее резонансными судебными процессами. Из-за COVID-19 доступ в суды был ограничен, но это не помешало ИА "Высота 102" следить за значимыми уголовными делами и оперативно информировать читателей. Вспомним, кого задерживали и судили в 2021 году.





Самыми громкими уголовными делами, по мнению "Высоты 102", в 2021 году прославилась экологическая сфера региона. Силовики вскрыли крупные хищения при ликвидации в Волгоградской области свалок и расчистке ериков в рамках национального проекта "Экология". Фигурантами уголовных дел стали уже лишившиеся своих должностей директор государственного казенного учреждения "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, экс-председатель комитета природных ресурсов, лестного хозяйства и экологии Виталий Сазонов, а также директор компании-подрядчика ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов и технический директор этой компании Михаил Калонкин. Последний, по версии следствия, и был организатором преступной аферы. Указанные лица привлечены к уголовной ответственности за махинации при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Ситников уже выслушал приговор, все остальные готовятся это сделать. Схема хищений была до банальности проста: контракты оплачивались полностью, хотя с полигонов вывозилась только часть мусора, а все остальное засыпалось землей.

В стадии расследования находится уголовное дело по свалке вблизи города Камышина. Аналогичные криминальные следы выявлены на свалках в Урюпинске и Дубовском районе, которые также ликвидировали в рамках нацпроекта. Материалы проверок переданы в правоохранительные органы. Мошенничество было выявлено и при ликвидации Кировской свалки в Волгограде за 800 миллионов рублей. Перед судом предстал директор подрядной организации ООО "Экотехсервис" Юрий Дергачев. Ему грозит до 10 лет колонии за то, что работы были выполнены не в полном объеме, а верхний слой пруда-накопителя абсорбировал с нарушениями.





Резонансный судебный процесс в августе 2021 года начался в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. По обвинению в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы перед служителями Фемиды предстали бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев и бизнесмен Владимир Зубков . Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. Ремезов и принимавшие участие в поджоге лица уже осуждены.





Обычная ссора в школьном чате закончилась выяснением отношений между родственниками детей и убийством. Это преступление произошло в 2020 году, а в 2021-ом все фигуранты уголовного дела предстали перед судом . На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове отцу школьницы Роману Гребенюку, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману. Отметим, что судебный процесс также сопровождается скандалами. Так, из-за угроз на суде основному свидетелю обвинения в отношении Арсена Мелконяна было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.119 УК РФ (угроза убийством в связи с выполнением лицом общественного долга). Женщина являлась очевидцем конфликта между и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения этого преступления. Мелконян пообещал с ней расправиться после завершения судебного процесса. Все фигуранты уголовного дела неоднократно пытались смягчить для себя меру пресечения, но суд оставался непреклонен.





По подозрению в совершении коррупционных преступлений в 2021 году были задержаны руководитель территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрий Ефимов и руководитель УФССП по региону - главный судебный пристав Волгоградской области Владимир Евстигнеев. Вскоре они лишились своих должностей и сейчас ожидают приговора. Евстигнееву грозит до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, он пытался купить через подставное лицо элитную иномарку, выставленную на торги из-за долгов прежнего владельца. При этом он решил сэкономить и потребовал от директора торговой площадки заплатить 165 тысяч рублей комиссионного сбора за победу в аукционе. Посредником в переговорах и получении денег выступил Юрий Ефимов. Помимо этого он обвиняется в служебном подлоге. Следствием установлено, что Ефимов с 13 по 20 июня 2020 года находился на отдыхе в Кисловодске, однако получал заработную плату при отсутствии на рабочем месте. Кроме того, в указанный период под предлогом служебной необходимости по указанию обвиняемого бухгалтерией территориального управления Росимущества были оплачены денежные средства за аренду иномарки, использовавшейся для личных нужд. Вину экс-руководитель Росимущества признал частично. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.





19 лет в колонии строгого режима проведет Виталий Васильев за убийство в Волгограде 17-летнего иностранного студента медицинской академии Тимура Гаврилова. В минувшем году волгоградский суд огласил приговор по этому громкому уголовному делу. Напомним, что Гаврилов и Васильев ранее не были знакомы. Молодого парня, который приехал в Волгоград из Азербайджана на учебу, убили из-за национальной ненависти. Васильев планировал преступление, ходил кругами по вечерним улицам, выискивая жертву. В итоге напал он на молодого человека, который вечером возвращался из гостей в общежитие. Васильев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он просил прощения у матери убитого студента, но женщина, которая лишилась единственного сына, в своей эмоциональной речи попросила для убийцы смертного приговора. Позже ее адвокат заявил, что потерпевшая сторона требует для Васильева пожизненного лишения свободы.





Готовится выслушать приговор безработный житель Кировского района Дмитрий Соболев, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Это преступление получило большой общественный резонанс. Педофил затащил 14-летнюю школьницу в камыши и надругался над ней, а затем скрылся. Личность преступника установили быстро, он был объявлен в розыск. Вскоре его задержали в продуктовом магазине. Примечательно, что подозреваемого опознал посетитель и сообщил об этом охранникам. Мужчины задержали педофила, а потом передали в руки полицейских. Вину в изнасиловании девочки Соболев признал. Ранее он уже был судим за убийство несовершеннолетней.





Пожизненное лишение свободы получил в 2021 году 48-летний ранее судимый житель Городищенского района Андрей Петренко за убийство сотрудника полиции. Преступление произошло в Волгограде в марте 2020 года. В Дзержинском районе матерый рецидивист Петренко, находившийся под воздействием наркотиков, убил полицейского Владимира Тафинцева на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России. У погибшего полицейского осталась жена и двое дочерей, одна из которых родилась спустя полгода после гибели отца. Убийца свою вину так и не признал.





Ближайшие 4 года в колонии общего режима проведет 35-летний Левон Оганесян, который напал на полицейских с металлическим прутом в Дзержинском районе Волгограда. Оганесян был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе опасного для жизни и здоровья. Удовлетворены и гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 300 тысяч рублей.





Поставлена окончательная точка в судебном процессе над Леонидом Ждановым - владельцем лодочной станции, откуда отчалил в свой последний путь потерпевший крушение катамаран "Елань-12". Трагедия на Волге произошла еще летом 2018 года, но суд над Ждановым закончился только в 2021 году. Один раз его оправдали, но апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Гособвинение требовало для Жданова 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, но суд приговорил его к 4 годам условно. Затонувший катамаран вышел в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец катамарана Дмитрий Хахалев был пьян. Усугубило ситуацию и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16 человек, среди них было немало сотрудников правоохранительных органов и их родственников. Погибли 11 человек. Жданова обвиняли в том, что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как утверждал сам мужчина, в день трагедии у него был выходной.





Еще одна трагедия на воде обернулась уголовным делом. В Урюпинском районе перед судом предстанет 24-летний местный житель, в машине которого на Хопре утонула 17-летняя девушка. Молодые люди были на свидании. Они катались по окрестностям, употребляли спиртное и решили отдохнуть в машине на берегу реки. Утром мужчина не справился с управлением, и машина съехала в реку. Покинуть салон стремительно погружающегося под воду автомобиля удалось только ему, девушка утонула. Парень сбежал с места преступления, а на следующий день написал заявление в полицию об угоне, в котором обвинил погибшую приятельницу. Его обвиняют в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, оставлении места ДТП и заведомо ложном доносе о совершении преступления.