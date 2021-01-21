









Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян сегодня предстали перед судом в Волгограде по нашумевшему уголовному делу об убийстве отца школьницы Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона, процесс начался в Центральном районном суде Волгограда, но из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу представителей СМИ на заседании не будет. Небольшая вместительность залов Центрального районного суда не позволяет при большом скоплении людей выполнять все санитарно-эпидемиологические требования. В прокуратуре Волгоградской области уточнили, что сегодня на первом заседании будет определен порядок проведения судебного разбирательства и рассмотрен вопрос о мере пресечения подсудимых.

Срок содержания под стражей главного фигуранта уголовного дела Арсена Мелконяна заканчивается 24 января текущего года, как и у Армана Смбатяна. В отношении Анны Мелконян также до 24 января избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено: получать/отправлять почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи и Интернетом, выходить из дома с 22:00 до 10:00, общаться с фигурантами уголовного дела.

Органами следствия 30-летний Арсен Мелконян обвиняется в том, что 23 октября 2020 года он, находясь в помещении банка, в ходе возникшего конфликта умышленно нанес несколько ударов волгоградцу Роману Гребенюку в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался. Арсену Мелконяну инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его сестра Анна Мелконян обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. "д" ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. А ее мужу предъявлено обвинение по по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Супруг женщины днем 23 октября приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего брата выступить исполнителем преступного замысла. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Всем троим были предъявлены обвинения, уголовное дело в конце декабря передали в суд.

Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области



