



Обвинения по пяти статьям УК РФ, среди которых побег из колонии, разбой, грабеж, изнасилование и иные действия сексуального характера предъявлены в Волгограде Дмитрию Милохову. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, уроженец города Ульяновск в октябре текущего года был этапирован в Волгоград, где продолжается расследование возбужденного в отношении него уголовного дела.

По данным следствия, 29-летний мужчина, отбывая наказание за совершение имущественных преступлений в колонии-поселения Ульяновской области, с целью привлечения к труду был устроен на должность подсобного рабочего в одну из исправительных колоний Ульяновской области. 4 октября его направили колонии-поселения в исправительную колонию для осуществления трудовой деятельности, откуда он сбежал, воспользовавшись удобным моментом.

После совершения побега из мест лишения свободы, злоумышленник прибыл в Волгоград, где 10 октября изнасиловал 15-летнюю школьницу и открыто похитил у нее 1 тысячу рублей. Из Волгограда Милохов направился в Астрахань, где 14 октября, используя нож, напал на 27–летнюю девушку. Он забрал у нее 4 тысяч рублей и мобильный телефон, после чего изнасиловал.



