Расследования 18.10.2021 14:47
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18.10.2021 14:47
Кировский суд Астрахани санкционировал арест мужчины, который сбежал из Ульяновской колонии-поселения и, по данным следствия, совершил два изнасилования - в Волгограде и Астрахани. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости , он останется под стражей на два месяца.
Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", Дмитрий Милохов, отбывавший наказание за имущественное преступление, сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. По данным СК, 10 октября в Кировском районе Волгограда он изнасиловал 15-летнюю школьницу, которая вечером возвращалась домой. Через четыре дня, находясь в Астрахани, мужчина похитил у местной жительницы мобильный телефон, после чего, угрожая убить, изнасиловал женщину. Задержали его 15 октября.
Уголовные дела возбуждены по статьям о разбойном нападении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера.
Кроме того, возбуждено дело о халатности против начальника ульяновской колонии, откуда сбежал 29-летний Милохов.
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