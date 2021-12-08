Здравоохранение

В Волгограде над больницей №25 нависли черные тучи большой проверки

Здравоохранение 08.12.2021 21:49
0
08.12.2021 21:49


Комитет здравоохранения Волгоградской области по прямому поручению губернатора Андрея Бочарова начал большую проверку клинической больницы скорой помощи №25 в Волгограде. Как стало известно ИА «Высота 102», под особо пристальное внимание проверяющих попали вопросы административно-хозяйственной деятельности медучреждения.
По данным источника, проверка может быть связана с непрозрачными схемами хозяйственной деятельности больницы №25.
Напомним, чуть больше года назад в учреждении сменился главный врач – место Натальи Ляховой заняла Марина Королева, которая по сей день возглавляет больницу скорой помощи №25. Ляхова руководила больницей на протяжении шести лет с августа 2014 года.
Это первая большая проверка КБ СМП №25 за последние семь лет. За эти годы во многих медицинских учреждениях Волгоградской области сменились главные врачи, главным образом в 2015-2016 годах с началом губернаторства Андрея Бочарова. Тогда глава региона лично побывал в большинстве больниц и поликлиник, в том числе в детской больнице №8 в Волгограде, больнице №1 города Волжского, волгоградской больнице №3 и других. Руководители учреждений лишились постов в связи с рядом претензий к их работе со стороны властей и жителей Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Здравоохранение
07.12.2021 10:52
Здравоохранение 07.12.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.12.2021 11:29
Здравоохранение 06.12.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.12.2021 13:55
Здравоохранение 01.12.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.12.2021 12:03
Здравоохранение 01.12.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.12.2021 08:17
Здравоохранение 01.12.2021 08:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.11.2021 18:17
Здравоохранение 30.11.2021 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.11.2021 15:55
Здравоохранение 30.11.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.11.2021 11:13
Здравоохранение 30.11.2021 11:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.11.2021 12:43
Здравоохранение 26.11.2021 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
26.11.2021 09:30
Здравоохранение 26.11.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.11.2021 09:45
Здравоохранение 25.11.2021 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.11.2021 11:01
Здравоохранение 24.11.2021 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
22.11.2021 15:38
Здравоохранение 22.11.2021 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
22.11.2021 11:14
Здравоохранение 22.11.2021 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
21.11.2021 12:41
Здравоохранение 21.11.2021 12:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:49
В Волгограде над больницей №25 нависли черные тучи большой проверкиСмотреть фотографии
19:33
Учителя из глубинки Волгоградской области добились отмены «рабских» приказовСмотреть фотографии
17:38
В Госдуме задумались о поддержке предприятий, поднявших зарплаты работникамСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области школьное питание проверили федеральные экспертыСмотреть фотографии
16:19
Президент назначил председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
ВТЗ получил премию в области передовых технологий «Приоритет – 2021» за трубы из стали 13CrСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде жесткое ДТП с двумя легковушками попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Обидчивый волгоградец прострелил руку водителю каршерингаСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области осудят браконьеров за убийство товарища на охотеСмотреть фотографии
14:44
Главный санитарный врач предостерегла волгоградцев от новогодних корпоративовСмотреть фотографии
14:33
Визит прокурора побудил стройфирму в Волгограде выплатить зарплату 41 работникуСмотреть фотографии
13:42
«Боимся не успеть»: родители трехлетнего малыша со СМА из Волгоградской области умоляют спасти их сынаСмотреть фотографии
13:27
Драмы про отношения и боевики: что волгоградцы смотрели в 2021 годуСмотреть фотографии
12:24
Коронавирус сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Волгоградский бизнесмен получил 6 лет за покушение на Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:50
Сады Придонья предлагают выиграть семейный уикенд в СочиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде откроются 80 елочных базаровСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области не будут смягчать антиковидные мерыСмотреть фотографии
11:39
В УФСПП отреагировали на визит волгоградки в противогазеСмотреть фотографии
11:26
На Волжском абразивном заводе обсудили реализацию экологических мероприятий промпредприятиями Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В машине жителя Волгоградской области нашли 80 бутылок с суррогатным спиртнымСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
ВОЛМА: цифровое развитие бизнеса – мотивация и развитие персоналаСмотреть фотографии
10:18
Власти Волгограда сокращают популярный автобусный маршрутСмотреть фотографии
09:57
Девушка на иномарке устроила ДТП в Волгограде с тремя пострадавшимиСмотреть фотографии
09:39
Десятикратно судимый селянин воровал овец у соседа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:08
Почти 40 тысяч волгоградцев отправили в вынужденные отпускаСмотреть фотографии
19:41
На каждого пять минут: суды в Волгоградской области «пачками» штрафуют безмасочниковСмотреть фотографии
18:23
Новые волгоградские кладбища утонули в грязи из-за отсутствия дорогСмотреть фотографии
17:11
«Был взрыв и пламя»: в Волгограде жильцы пострадавшего дома боятся возвращаться в свои квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
На полках волгоградских магазинов появилась молочка с QR-кодомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 