В Волгограде над больницей №25 нависли черные тучи большой проверки

Здравоохранение 08.12.2021 21:49
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08.12.2021 21:49
Комитет здравоохранения Волгоградской области по прямому поручению губернатора Андрея Бочарова начал большую проверку клинической больницы скорой помощи №25 в Волгограде. Как стало известно ИА «Высота 102», под особо пристальное внимание проверяющих попали вопросы административно-хозяйственной деятельности медучреждения.
По данным источника, проверка может быть связана с непрозрачными схемами хозяйственной деятельности больницы №25.
Напомним, чуть больше года назад в учреждении сменился главный врач – место Натальи Ляховой заняла Марина Королева, которая по сей день возглавляет больницу скорой помощи №25. Ляхова руководила больницей на протяжении шести лет с августа 2014 года.
Это первая большая проверка КБ СМП №25 за последние семь лет. За эти годы во многих медицинских учреждениях Волгоградской области сменились главные врачи, главным образом в 2015-2016 годах с началом губернаторства Андрея Бочарова. Тогда глава региона лично побывал в большинстве больниц и поликлиник, в том числе в детской больнице №8 в Волгограде, больнице №1 города Волжского, волгоградской больнице №3 и других. Руководители учреждений лишились постов в связи с рядом претензий к их работе со стороны властей и жителей Волгоградской области.
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