В Волгоградской области все больше МКД переходят на прямые расчеты с регоператором





Жильцы многоэтажек не хотят быть должниками из-за нерадивых управляющих компаний и все чаще инициируют заключение прямого договора с «Ситиматик-Волгоград». Порядка 600 многоквартирных домов уже оплачивают услуги по обращению с ТКО напрямую региональному оператору.

Сегодня в Волгоградской области порядка 250 организаций из числа управляющих компаний и ТСЖ имеют задолженность перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. При этом они активно собирают деньги с жителей домов, но перечислять эти средства «Ситиматик-Волгоград» не торопятся, перераспределяя их по своему усмотрению. Деньги, собранные с жильцов за обращение с ТКО, могут направляться куда угодно - на погашение долгов за воду или отопление, другие нужды, но только не за услуги регоператора.

По закону жители многоквартирных домов в ряде случаев могут отказаться от ненадежных посредников и перейти на прямые договоры. Это выгодно не только региональному оператору, который получает оплату своих услуг по квитанции от граждан, но выгодно и собственникам – они могут сами контролировать начисления и платежи.

"Если жильцы многоквартирного дома изъявили желание самостоятельно перейти на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО, им необходимо провести общее собрание и оформить решение соответствующим протоколом, - прокомментировала начальник отдела взыскания «Ситиматик-Волгоград» Вера Бай. - После этого управляющая организация должна будет передать сведения о плательщиках регоператору. И в течение трех месяцев регоператор принимает решение о расчетах за услуги напрямую".

Отказом могут послужить лишь неполные данные о плательщиках – отсутствие фамилий, имен, количества зарегистрированных. Но когда жильцы заинтересованы в переходе на прямые договоры, эта информация актуализируется в оперативном порядке.

Кстати, в последнее время наблюдается тенденция, что не только со стороны жителей, но и со стороны вполне добросовестных УК и ТСЖ звучит желание перейти на прямые расчеты. Такой способ выбрали 300 коммунальных организаций. Им в какой-то степени выгодно избавиться от лишней работы по сбору чужих денег. Поэтому они сами стремятся переключить жильцов на оплату квитанций за электроэнергию, воду, тепло и обращение с ТКО напрямую ресурсоснабжающим организациям. И тогда становится понятно, кто из собственников платит регулярно и без опозданий, а кто с задержками и от случая к случаю.

Как прокомментировали в «Ситиматик-Волгоград», переход на прямые договоры позволяет напрямую работать с неплательщиками и постепенно повышать платежную дисциплину. А она, в свою очередь, является одним из обязательных условий качественного и своевременного оказания коммунальной услуги по вывозу отходов.