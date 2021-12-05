Не бросил, а подбросил: в Волжском задержали водителя после наезда на школьника





Полицейские установили личность и задержали водителя, который совершил наезд на 12-летнего школьника в Волжском и скрылся с места ДТП. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне напротив дома №4В по улице Панфилова. Водитель сбил мальчика, который переходил проезжую часть. Сообщалось, что с места происшествия неустановленный водитель скрылся. Ребенок был доставлен в больницу с ушибом и переломом.

В результате полицейские задержали 26-летнего водителя автомашины «Лада-2114». Мужчина свою вину признал. Он пояснил, что после ДТП довез мальчика до дома. Но не вызвал ни инспекторов ГИБДД, ни скорую помощь.

В отношении водителя составлены административные материалы за оставление места ДТП и нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области