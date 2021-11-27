



В последнем матче первой половины сезона ФНЛ «Ротор» вновь потерпел поражение и уступил на «Волгоград Арене» сопернику из Воронежа со счетом 1:2. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградская команда не оправдала надежд болельщиков, хотя и показала живую игру, а игроки пытались реабилитироваться за прошлые неудачи и добиться долгожданной победы.



Но начало встречи вышло для хозяев довольно обескураживающим. Уже на 3-й минуте после неудачного выноса мяча полузащитника волгоградской команды Никиты Малярова футболист гостей дальним ударом из-за пределов штрафной площади смог открыть счёт в матче. В дальнейшем волгоградцы перехватили игровую инициативу и больше владели мячом, оказывая давление на оборону «Факела». Свой шанс отличиться был у форварда «Ротора» Камиля Муллина в середине тайма, но после его удара головой мяч пролетел рядом со штангой. Однако уже на 32-ой минуте встречи всё тот же Муллин сумел отправить мяч в сетку ворот воронежской команды, замкнув прострел от своего партнёра по команде Никиты Малярова. Тем не менее, равный счёт в матче продержался недолго. Уже на 40-ой минуте воронежцы реализовали свою позиционную атаку. Никто из игроков «Ротора» не сумел перехватить передачу с фланга футболиста хозяев и другой игрок «Факела» беспрепятственно пробил в угол ворот голкипера хозяев Дмитрия Терновского с центра штрафной, точно поразив цель.

Напомним, это был последний матч "Ротора" в ФНЛ до зимнего перерыва. Следующую игру волгоградский клуб проведет только в марте. После сегодняшнего проигрыша "Ротор" остался на 17-ом месте в зоне вылета ФНЛ. Болельщики тем временем ждут перемен в команде и продолжают надеяться на смену руководства клуба и кардинальную перезагрузку.



Фото единого фан-портала болельшиков "Ротора".



Во втором тайме «Ротор» пытался спасти ситуацию и перехватить инициативу. На 70-й минуте нападающий хозяев поля сумел пробить головой по воротам, но попал в штангу. Еще одна возможность отличиться у того же Алексея Щеткина появилась через несколько минут, но вратарь «Факела» отбил мяч. На этом опасные моменты в матче закончились. Соперники «Ротора» весь второй тайм придерживались оборонительной тактики и искали шансы забить третий мяч в контратаках. Но увеличить разрыв в счете им не удалось.