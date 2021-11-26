Расследования

В трусах и в тазиках: двое блогеров поплатились за «голое» шоу на дороге в Волгограде

Расследования 26.11.2021 14:04
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26.11.2021 14:04




Двое 21-летних жителей Волгограда понесут административную ответственность за плескание в тазиках на дороге в центре города. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, видеоролик с полуголыми парнями, которые плескались в тазиках на разделительной полосе дороги в Центральном районе Волгограда, был размещен в одной из социальных сетей. Молодые люди отвлекали водителей и мешали движению, создавая опасную ситуацию на дороге.

По данному факту было возбуждено административное расследование, в ходе которого личности нарушителей были установлены. В отделе полиции с ними была проведена профилактическая беседа. Молодые люди заявили, что все поняли, осознали и больше так вести себя не будут. Свои действия они пояснили желанием привлечь внимание подписчиков к своим аккаунтам.  

В отношении них составлены административные материалы по ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и назначен денежный штраф.
После истории, получившей широкую огласку, молодые люди удалили видео из интернета.

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