Муж с женой погибли в страшной аварии под Волгоградом





Увеличилось количество жертв страшной аварии, которая произошла 19 ноября в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в реанимации спустя несколько дней скончался муж погибшей в ДТП женщины. О смерти отца дети узнали через несколько часов после похорон своей мамы.

Напомним, 19 ноября автомобиль «Lada Largus» двигался со стороны Волжского в Ленинск. В это время автомобиль Volkswagen Polo вылетел на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения 45-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте ДТП. Ее мужа, который был за рулем, и водителя иномарки госпитализировали. Однако спасти жизнь супруга погибшей женщины врачи не смогли.



