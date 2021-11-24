



Жителю Москвы и его сообщнице из Урюпинска грозит до 7 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции через фиктивный брак с иностранцем. Как сообщили ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего мужчины и 35-летней женщины. Они предстанут перед судом.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году предложил своей знакомой за 100 тысяч рублей заключить фиктивный брак с иностранцем, чтобы впоследствии гражданин другой страны смог получить разрешение на временное проживание на территории России. Женщина согласилась, после чего брак зарегистрировали в отделе ЗАГСа города Урюпинска в Волгоградской области. За это она получила вознаграждение в размере 51 тысячи рублей. Молодожены совместно не проживали и общего хозяйства не вели. Через некоторое время женщина подала на развод, так как ее не устроила неполная выплата и отсутствие супруга.

После выявления факта фиктивной регистрации брака документы на временное проживание иностранца были аннулированы. Мужчина выехал за рубеж. Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Урюпинский городской суд Волгоградской области.



