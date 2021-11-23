Экс-директору элеватора в Волгоградской области дали 7 лет за 320 миллионов ущерба





Палласовский районный суд огласил приговор 47-летнему бывшему директору элеватора, который нанес сельхозпроизводителям ущерб в размере 320 миллионов рублей. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в растрате вверенного имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что в 2017-2019 годах вопреки условиям договоров хранения зерновой продукции директор элеватора переводил с лицевых счетов сельхозпроизводителей данные о правах на пшеницу на счета контролируемых им фирм. Впоследствии пшеница продавалась, а полученные деньги фигурант уголовного дела тратил на свои нужды. Вину в содеянном мужчина не признал.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. В рамках расследования уголовного дела было арестовано недвижимое имущество обвиняемого (дома, здания, земельные участки) на общую сумму порядка 70 миллионов рублей.



