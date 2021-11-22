Интеллектуальная собственность ВолгГМУ признана самой востребованной в России





Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов по итогам 2021 года присуждена заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александру Воробьеву за изобретение «ЭКЗАР-экзоскелет для абилитации и реабилитации инвалидов», специалисту по учебно-методической работе кафедры стоматологии Института НФМО ВолгГМУ Денису Дьяченко за изобретение «Экзоскелет нижней челюсти» и старшему научному сотруднику Волгоградского медицинского научного центра Федору Андрющенко – «Экзоскелет эндохирурга – инновационное решение профилактики профессиональных заболеваний».

Торжественная церемония чествования лауреатов Премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов по итогам 2021 года состоится 25 ноября, в Министерстве науки и высшего образования РФ с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и президента РАН Александра Сергеева.

Общероссийскому признанию открытий волгоградских ученых предшествовала масштабная работа ученых вуза на площадках Волгоградского государственного медицинского университета.

«Научные достижения стали возможными благодаря тому, что последние два года вуз делает ставку на развитие науки, оснащение лабораторий, кафедр и центров самым современным оборудованием, участие в конкурсах грантов и поиск партнеров. Признание интеллектуальной собственности нашего университета на всероссийском уровне свидетельствует о том, что в ВолгГМУ созданы все условия для совершения новых открытий в медицине, разработки прорывных технологий», – комментирует начальник Управления науки, инноваций и подготовки научно-педагогических кадров ВолгГМУ Азиз Тажибов.

Количество объектов интеллектуальный собственности, правообладателем которой является Волгоградский государственный медицинский университет ежегодно растет. Так, если в 2016 году было зарегистрировано 16 объектов, в 2017 – 20, в 2018 – 25, в 2019 – 23, то в 2020 – 40.

«Регистрируя изобретения, в соответствии установленными требованиями законодательства, ученые имеют право на единовременную денежную премию и в дальнейшем выплату размером в 30 процентов от стоимости лицензионного договора, что является хорошим стимулом для развития научной деятельности», – отметил Азиз Тажибов.

Работа над созданием экзоскелетов в стенах ВолгГМУ началась в 2013 году. Усилия ученых изначально были направлены на помощь детям, страдающим дегенеративными нарушениями верхних конечностей и даже и не предполагалось, что эта конструкция сможет найти применение у взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. За эти годы устройство видоизменялось, дорабатывалось, совершенствовалось и оказалось востребованным для десятков детей, а затем и взрослых из разных городов России и зарубежья. На научных площадках университета было создано устройство для профессионального использования врачами эндоскопистами и специальное стоматологическое устройство для лечения детей с диагнозом ДЦП.

Напомним, что крупнейшей научной площадкой университета является Центр инновационных лекарственных средства, сотрудники которого занимаются разработкой лекарств, призванных помочь людям с такими заболеваниями как сахарный диабет, сердечная недостаточность, гипертония и многими другими. В данный момент ведется поиск препаратов, влияющих на отдаленные последствия вирусных инфекций, таких как COVID-19. В масштабной научной работе принимают участие сотрудники кафедр фармакологии и биоинформатики, патологической анатомии, фармацевтической химии и лабораторий Научного центра инновационных лекарственных средств.

Главная изобретательская награда года присуждается совместно с Российской академией наук, Роспатентом и Минобрнауки России. Основная миссия ВОИР – объединение ученых занимающихся изобретательской и рационализаторской деятельностью, в целях обеспечения инновационного и технологического прорыва в российской экономике, создания условий для её перехода к новому технологическому укладу, уже формирующемуся в мире.