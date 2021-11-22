Врачи и медсестры нужны новой службе скорой помощи в Волгограде





Недавно открывшаяся частная скорая медицинская помощь LeCar набирает персонал. На работу требуются анестезиологи, врачи скорой помощи, реаниматологи, фельдшеры и медсестры – руководство новой службе скорой помощи собирает команду лучших медиков Волгограда.

Соискатели должны уметь оперативно и качественно выполнять задачи скорой и неотложной медицинской помощи любой сложности на высокопрофессиональном уровне. «Работа в службе скорой медицинской помощи требует от медика быстрой реакции, особенно в экстренной ситуации, доброжелательного отношения к больным. При диагностике нужна и врачебная наблюдательность, и логичность рассуждений, и умение найти контакт с пациентом и его родственниками. Важно, чтобы люди чувствовали – рядом профессионал, и он способен помочь», – рассказали ИА «Высота 102» в администрации скорой медицинской помощи LeCar . Помимо этого от кандидатов ждут дружелюбия и отзывчивости, умения работать в команде.

Соискателям обращаться по телефонам 8 (8442) 23 03 03 или направлять резюме на адрес электронной почты medtrans34@yandex.ru.





Частная служба скорой медицинской помощи LeCar работает круглосуточно и выезжает на вызовы по Волгограду и Волжскому.

Жителям Волгоградской области бригады готовы предоставить комплекс услуг по оказанию медицинской помощи в медицинских учреждениях Волгограда и Волжского.

• сопровождение в медицинские учреждения Волгограда и Волжского и обратно;

• организации реабилитации пациента;

• сопровождение в амбулаторных условиях после лечения в стационаре;

Врачи-терапевты LeCar готовы провести прием на дому пациента, провести диагностику, назначить лечение и, в случае необходимости, выписать электронный больничный.