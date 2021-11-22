Здравоохранение

Врачи и медсестры нужны новой службе скорой помощи в Волгограде

Здравоохранение 22.11.2021 11:14
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22.11.2021 11:14


Недавно открывшаяся частная скорая медицинская помощь LeCar набирает персонал. На работу требуются анестезиологи, врачи скорой  помощи, реаниматологи, фельдшеры и медсестры – руководство новой службе скорой помощи собирает команду лучших медиков Волгограда.
Соискатели должны уметь оперативно и качественно выполнять задачи скорой и неотложной медицинской помощи любой сложности на высокопрофессиональном уровне. «Работа в службе скорой медицинской помощи требует от медика быстрой реакции, особенно в экстренной ситуации, доброжелательного отношения к больным. При диагностике нужна и врачебная наблюдательность, и логичность рассуждений, и умение найти контакт с пациентом и его родственниками. Важно, чтобы люди чувствовали – рядом профессионал, и он способен помочь», – рассказали ИА «Высота 102» в администрации скорой медицинской помощи LeCar . Помимо этого от кандидатов ждут дружелюбия и отзывчивости, умения работать в команде.
Соискателям обращаться по телефонам 8 (8442) 23 03 03 или направлять резюме на адрес электронной почты medtrans34@yandex.ru.

Частная служба скорой медицинской помощи LeCar работает круглосуточно и выезжает на вызовы по Волгограду и Волжскому.
Жителям Волгоградской области бригады готовы предоставить комплекс услуг по оказанию медицинской помощи в медицинских учреждениях Волгограда и Волжского. 
• сопровождение в медицинские учреждения Волгограда и Волжского и обратно;
• организации реабилитации пациента;
• сопровождение в амбулаторных условиях  после лечения в стационаре;
Врачи-терапевты LeCar готовы провести прием на дому пациента, провести диагностику, назначить лечение и,  в случае необходимости, выписать электронный больничный.
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