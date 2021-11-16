Максимальное пособие по безработице в 2022 году в России увеличат на 662 рубля





В 2022 году максимальная величина пособия по безработице составит 12 792 рубля. Соответствующее постановление принято в правительстве РФ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт официальной правовой информации. В настоящее время максимальный размер пособия составляет 12 130 рублей. Таким образом, прибавка составит 662 рубля.

Напомним, максимальное пособие выплачивается в первые три месяца после регистрации гражданина в качестве безработного, в следующие три месяца выплаты ограничены пятью тысячами рублей.

При этом минимальный размер пособия в 2022 году останется прежним - 1500 рублей.



