Максимальное пособие по безработице в 2022 году в России увеличат на 662 рубля

Федеральные новости 16.11.2021 17:17
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16.11.2021 17:17
В 2022 году максимальная величина пособия по безработице составит 12 792 рубля. Соответствующее постановление принято в правительстве РФ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт официальной правовой информации. В настоящее время максимальный размер пособия составляет 12 130 рублей. Таким образом, прибавка составит 662 рубля.
Напомним, максимальное пособие выплачивается в первые три месяца после регистрации гражданина в качестве безработного, в следующие три месяца выплаты ограничены пятью тысячами рублей.
При этом минимальный размер пособия в 2022 году останется прежним - 1500 рублей.
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