Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл клубу из Хабаровска – 1:3

Спорт 06.11.2021 09:05
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06.11.2021 09:05


«Ротор» проиграл клубу  «СКА-Хабаровск» в матче 21-ого тура первенства ФНЛ – 1:3. Как  сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волгоградская команда перед игрой столкнулась с кадровыми потерями, лишившись нескольких основных футболистов из-за травм и дисквалификаций на этот тур. Главному тренеру «Ротора» Дмитрию Хохлову пришлось выпускать некоторых игроков на не родные позиции на поле. Помимо этого, игроки перенесли  долгий перелёт из Волгограда в Хабаровск с пересадкой в Москве. Игра началась в семь утра по волгоградскому времени, а в конце матча на стадионе в Хабаровске пошел снег.
Несмотря на эти обстоятельства, первая половина матча прошла на равных. Так, счёт в матче первыми открыли именно волгоградцы. На 12-ой минуте отличился нападающий Алексей Щёткин, которому отдал голевую передачу со штрафного полузащитник Никита Маляров. Ближе к середине первой половины игры «Ротор», имея статус аутсайдера в этой встречи, ожидаемо стал отдавать игровую инициативу хозяевам. На 33-ой минуте матча игрок «СКА» опасно пробивал  издалека, но мяч пролетел рядом со штангой. Однако спустя несколько минут усиленное давление на оборону волгоградцев принесло  свои плоды. В результате чего на 43-ой минуте хабаровчане смогли сравнять счёт в поединке перед самым перерывом.
Однако вторая половина матча в корне изменила ход игры не в пользу волгоградцев. «Ротор» получил свой шанс забить на 56-ой минуте, когда полузащитник Игорь Школик пробил в угол ворот «СКА», но голкипер отразил удар. Это был последний момент для волгоградского клуба, когда они могли отличиться. Далее все пошло по сценарию соперника, что обернулось еще двумя голами в ворота волгоградской команды. Сначала на 72-ой минуте хабаровчане смогли выйти вперед, забив красивый гол дальним ударом. Соперники продолжили атаковать, что привело к ожидаемому результату – в ворота волгоградцев влетел еще один мяч после разыгранной контратаки.
Таким образом, «Ротор» проиграл клубу, который находился на 6-ой строчке в турнирной таблице. Волгоградский клуб до поражения занимал 13-ое место.
Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК: начало встречи.

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