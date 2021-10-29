Здравоохранение

Больница №25 в Волгограде переходит на усиленный режим в нерабочую неделю

Здравоохранение 29.10.2021 13:51
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29.10.2021 13:51


Больницы и поликлиники Волгоградской области в период с 30 октября по 8 ноября продолжают свою работу по графикам, составленным с учётом потребности населения.  Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве,  ежедневно жителей будут обслуживать кабинеты и отделения неотложной помощи в медицинских организациях Волгограда и Волжского — с 8-00 до 20-00, в муниципальных районах области — с 8-00 до 16-00.   На трудовом посту будут и врачи-специалисты и лечебно-диагностические вспомогательные службы — в соответствии с графиками работы, составленными с учётом потребности населения. Также продолжится выписка льготных рецептов и листков нетрудоспособности.
Продолжат работу амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19, включая проведение КТ-исследования пациентам, прививочные центры для проведения вакцинации населения от COVID-19 — в часы работы медицинской организации, а также центры амбулаторной онкологической помощи. В регионе также будет оказываться  медпомощь в необходимом объёме в амбулаторных условиях, в том числе на дому. Будут усилены и дежурные  смены в токсикологическом отделении 25-й больницы.
В круглосуточном режиме продолжат работу травматологические пункты; амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 на базе четырех медицинских организаций: поликлиниках № 1, 4, 28 в Тракторозаводском, Ворошиловском и Дзержинском районах соответственно, а также КБСМП № 15 в Красноармейском районе Волгограда;  служба скорой медицинской помощи; отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации 25-й больницы.
По установленному графику продолжит работу и областной центр крови: в филиале № 1 сдать кровь можно будет 1, 2 и 3 ноября; в филиалах, расположенных в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске — 1 и 2 ноября. Выдача крови или её компонентов для медицинских учреждений продолжится в круглосуточном формате.
Оказание плановой стоматологической помощи населению будет приостановлено — исключения составят экстренные или неотложные случаи. Получить помощь можно будет в государственных клиниках — с 8-00 до 14-00 или с 14-00 до 20-00. С графиком работы медучреждений можно ознакомиться на их официальных сайтах.
Продолжат свою работу и лаборатории по проведению ПЦР-диагностики на выявление COVID-19.
В период нерабочих дней во всех медицинских учреждениях будут усилены дежурные бригады, в настоящее время создается необходимый запас медицинских препаратов.  Особое внимание медиков в это время будет обращено к оказанию медицинской помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам по заболеванию, маломобильным пациентам, детям первого года жизни, детям-инвалидам, детям из семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, беременным женщинам и родильницам, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, внебольничной пневмонией, новой коронавирусной инфекцией COVID-19.


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