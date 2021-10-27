



Волгоградский «Ротор» у себя дома обыграл клуб из Грозного в матче группового раунда Кубка России - 4:2. Матч выдался драматичным и до последних минут держал болельщиков обоих клубов в напряжении. Первый опасный момент в игре создали волгоградцы, сообщает ИА "Высота 102". Полузащитник хозяев Андреа Чуканов с центра штрафной площади гостей пробивал по воротам «Ахмата», но мяч пролетел рядом со штангой. В дальнейшем игра приобрела более спокойный характер. Грозненцы на правах фаворита встречи больше владели мячом и пытались найти подходы к плотной обороне волгоградской команды, а хозяева рассчитывали лишь на свои редкие контратаки. Одна из которых и привела к забитому голу на 37-ой минуте. Андреа Чуканов отдал передачу на правый край чужой штрафной, куда на скорости ворвался защитник «Ротора» Фёдор Первушин и отправил мяч в сетку ворот грозненского клуба. Под самый занавес первого тайма у "Ахмата" была возможность сравнять счёт, но мяч после удара головой форварда гостей улетел выше ворот хозяев поля.

Но все основные события развернулись во второй половине игры. Сначала Илья Бериашвили мог удвоить преимущество хозяев, но пробил выше ворот. Через несколько минут свой шанс отличиться был у нападающего Романа Минаева, но он не смог реализовать выход один на один с вратарем «Ахмата». В дальнейшем уже футболисты грозненского клуба имели свои шансы сравнять счет. И в конечном итоге им это удалось на 80-ой минуте.

Основное время матча в итоге завершилось ничьей – 1:1. И команды выясняли свои отношения уже в серии пенальти, где точнее оказались игроки «Ротора». Общий счет одиннадцатиметровых ударов – 4:2 в пользу волгоградского клуба.

Таким образом, «Ротор» после победы над «Ахматом» пробился в 1/8 финала Кубка России. Матчи этой стадии состоятся в феврале следующего года.

Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК.

