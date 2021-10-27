









Волгоградский областной суд признал Виталия Васильева виновным в убийстве 17-летнего иностранного студента медицинского вуза Тимура Гаврилова, совершенном из-за национальной ненависти, и незаконном изготовлении и хранении оружия. Васильева приговорили к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, передает ИА «Высота 102» из зала суда. Свою вину подсудимый признал полностью и раскаялся в содеянном.





Обвинения в незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ суд снял с Васильева, уголовное дело по этой статье прекращено. Судья Виктория Плотицына также частично удовлетворила гражданский иск потерпевшей – матери убитого Ирины Гавриловой – на сумму 1 млн 700 тысяч рублей. Васильев также обязан заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.





Адвокат посчитала запрошенное наказание слишком жестким и суровым . В защитной речи она попросила суд признать перечисленные в материалах дела грамоты и медали Васильева, его публичные извинения перед матерью убитого и частичное возмещение вреда смягчающими обстоятельствами. Сторона защиты также обратила внимание суда на активное способствование раскрытию преступления.





По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза Тимура Гаврилова, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия. Васильев сбежал с места происшествия, его объявили в федеральный розыск и задержали 21 июня 2020 года в Смоленске, когда он готовился сбежать из России.





В ГУ МВД России по Волгоградской области отметили, что изначально ход оперативно-розыскных мероприятий осложнялся неочевидностью и отсутствием мотива совершения преступления. За значимую информацию, способствующую установлению личности подозреваемого, губернатор Андрей Бочаров выделил крупное денежное вознаграждение.

Чтобы раскрыть преступление, полиция привлекла специальные технических подразделений областного Главка и оперативников угрозыска. Полиция работала в связке с сотрудниками регионального УФСБ и СУ СКР, отрабатывались различные версии совершенного преступления.

«Изначально у волгоградских оперативников имелся большой объем видеозаписей с уличных камер видеонаблюдения, скрупулезное изучение которых постепенно выстроило маршрут передвижения предполагаемого убийцы и привело к установлению его личности и местонахождению, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Кроме этого, личность преступника удалось установить благодаря звонку в полицию одного из горожан».