Расследования 27.10.2021 13:27
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27.10.2021 13:27
Волгоградский областной суд признал Виталия Васильева виновным в убийстве 17-летнего иностранного студента медицинского вуза Тимура Гаврилова, совершенном из-за национальной ненависти, и незаконном изготовлении и хранении оружия. Васильева приговорили к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, передает ИА «Высота 102» из зала суда. Свою вину подсудимый признал полностью и раскаялся в содеянном.
Обвинения в незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ суд снял с Васильева, уголовное дело по этой статье прекращено. Судья Виктория Плотицына также частично удовлетворила гражданский иск потерпевшей – матери убитого Ирины Гавриловой – на сумму 1 млн 700 тысяч рублей. Васильев также обязан заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
Прения сторон по делу завершились в Волгоградском областном суде накануне, 26 октября. Подсудимый озвучил лаконичное последнее слово, в котором извинился перед матерью убитого и заявил о готовности выплатить компенсацию по гражданскому иску. Ранее в ходе прений заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин назвал преступление «чудовищным» и потребовал приговорить обвиняемого к 20 годам колонии строгого режима. Мать убитого и ее представитель настаивали на пожизненном заключении Васильева.
Адвокат посчитала запрошенное наказание слишком жестким и суровым. В защитной речи она попросила суд признать перечисленные в материалах дела грамоты и медали Васильева, его публичные извинения перед матерью убитого и частичное возмещение вреда смягчающими обстоятельствами. Сторона защиты также обратила внимание суда на активное способствование раскрытию преступления.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза Тимура Гаврилова, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия. Васильев сбежал с места происшествия, его объявили в федеральный розыск и задержали 21 июня 2020 года в Смоленске, когда он готовился сбежать из России.
В ГУ МВД России по Волгоградской области отметили, что изначально ход оперативно-розыскных мероприятий осложнялся неочевидностью и отсутствием мотива совершения преступления. За значимую информацию, способствующую установлению личности подозреваемого, губернатор Андрей Бочаров выделил крупное денежное вознаграждение.
Чтобы раскрыть преступление, полиция привлекла специальные технических подразделений областного Главка и оперативников угрозыска. Полиция работала в связке с сотрудниками регионального УФСБ и СУ СКР, отрабатывались различные версии совершенного преступления.
«Изначально у волгоградских оперативников имелся большой объем видеозаписей с уличных камер видеонаблюдения, скрупулезное изучение которых постепенно выстроило маршрут передвижения предполагаемого убийцы и привело к установлению его личности и местонахождению, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Кроме этого, личность преступника удалось установить благодаря звонку в полицию одного из горожан».
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