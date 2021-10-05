









Гособвинение требует приговорить к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима Виталия Васильева за убийство 17-летнего иностранного студента медицинской академии, совершенное в Волгограде из-за национальной ненависти. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня по этому резонансному делу в Волгоградском областном суде начались прения сторон. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживается заместителем прокурора Волгоградской области Владимиром Мосиным. В своем выступлении он назвал это преступлением чудовищным. Однако в качестве смягчающих обстоятельств просил учесть активную помощь в раскрытии преступления, а также частичное и добровольное возмещение вреда в сумме 50 тысяч рублей.





В свою очередь представитель потерпевшей настаивал на том, чтобы Васильев до конца своих дней остался в тюрьме. По мнению пострадавшей стороны, убийца заслуживает только пожизненного заключения.

12 октября на прениях выступит сторона защиты.





Напомним, суд на Васильевым начался в мае текущего года. На первое заседание в Волгоград из Азербайджана прибыла мать убитого студента Ирина Гаврилова, которая хотела посмотреть убийце сына в глаза. Васильев попытался извиниться, заявив, что сожалеет о случившемся и готов компенсировать ущерб. Однако женщина его извинения не приняла. Она эмоционально высказалась в адрес убийцы, который лишил жизни ее единственного сына. На сегодняшний процесс Ирина Гаврилова, которая живет в другой стране, не приехала.





Васильев, напомним, обвиняется по трем статьям УК РФ - убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти; незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ. Это уголовное дело насчитывает 12 томов.

По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза Тимура Гаврилова, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Васильев сбежал с места происшествия. Следственно-оперативной группе, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области, понадобилась неделя, чтобы установить все обстоятельства убийства несовершеннолетнего и задержать подозреваемого. Злоумышленник был задержан 21 июня 2020 года в городе Смоленске – в этот момент на автомобиле такси он пытался покинуть территорию России.

В ходе расследования удалось установить, что обвиняемый приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, которого не только поставил в известность об этом, но и взял с родственника слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. После совершения убийства студента, злоумышленник потребовал от брата, чтобы он вывез из гаража оружие и взрывчатые вещества и спрятал на пустыре, закопав их в специально приготовленной для этого яме. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.

Брат Васильева, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



